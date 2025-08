Esta nueva normativa desecha el programa “exención de minimis”, diseñado originalmente para permitir a los viajeros traer regalos o compras pequeñas sin cargos adicionales. En términos simples, si una persona compraba un producto en el extranjero y su valor es inferior a 800 dólares estadounidenses, ese paquete puede ingresar al país sin pagar tarifas aduaneras ni someterse a controles extensivos.

No obstante, con la nueva medida, la exención se aplicará solo a productos cuyo valor sea de 200 dólares o menos, mientras que al resto se le cobrará una tasa de hasta el 50 $, desde el 29 de agosto de 2025.

Esta medida, que se suma a los aranceles de hasta el 20 % a productos que provengan de otros países, afectará a los ciudadanos que viven en Estados Unidos y son clientes de productos que se venden en Shein y Temu, pues ahora sus compras menores deben pagar un impuesto extra y, por lo mismo, aumentará el costo final.

El presidente Trump justificó su decisión en un comunicado, citado por CNN, diciendo que muchos transportistas buscan cómo saltarse la ley para pasar sustancias prohibidas y el riesgo de “evasión, engaño e importación de drogas ilícitas es particularmente alto para los artículos de bajo valor que han sido elegibles para el tratamiento de minimis libre de impuestos”.

Como medida viable, toda la mercancía que ingrese a Estados Unidos deberá ser declarada ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este cambio interrumpe la logística de empresas que frecuentemente almacenan grandes volúmenes de mercadería en territorio estadounidense para acelerar sus envíos sin impuestos.

¿Shein y Temu son empresas chinas?

Shein sí es una empresa de origen chino, fundada en 2008 en la ciudad de Nanjing, China, por el empresario Chris Xu (también conocido como Xu Yangtian). Nació como una tienda en línea de ropa de bajo costo dirigida al mercado internacional, que tomó popularidad en todo el mundo después de varios años. En la actualidad tiene su sede principal en Singapur.

Temu, por su parte, surgió en 2022 en Boston, Estados Unidos, y es propiedad de PDD Holdings, la misma compañía detrás de la popular plataforma de compras china Pinduoduo.

Debutó primero en Estados Unidos y luego se expandió rápidamente a América Latina y Europa, ofreciendo productos ultrabaratos en categorías como tecnología, ropa, hogar y juguetes. El modelo de Temu también se basa en envíos directos desde China, utilizando la ventaja de los bajos costos de producción y la logística subsidiada.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.