La marca que se ha caracterizado por vender prendas similares a las que se comercializan en Zara, que cerró tiendas en Colombia, pero a menor costo fue fundada por Xu Yangtian, un empresario que al parecer es chino-estadounidense , según The Guardian.

Por lo mismo también se le conoce como como Cris Xu. Habría estudiando en la Universidad de George Washington, luego de grandes esfuerzos pues, de acuerdo con medios chinos (citados por el diario británico), tiene un origen humilde.

(Vea también: Así estafan con jugoso bono de la marca Shein; delincuentes atacan por Instagram)

Xu empezó su negocio electrónico en el 2008 con dos socios Wang Xiaohu y Li Peng, pero solo hasta 2011 creó SheInside, y a vender ropa (principalmente vestidos). Peng dijo en el periódico que Xu desapareció con varios de los elementos que habían construido juntos, versión que Xiaohu también sostiene.

En 2015, la empresa comenzó a llamarse Shein y a crecer, aunque con varias polémicas, como cuando fue acusada de tener malas prácticas , como utilizar químicos en sus productos, y copiar diseños.

Lee También

“Misterio”detrás de del dueño de Shein, empresa china

The Guardian y otros medios consideran que el empresario es todo un misterio pues, no solo sus orígenes no son claros, sino que además es uno de los hombres más ricos de China, pero pocos lo conoce.

(Vea también: ¿Quiénes son los dueños de supermercados Zapatoca, que ganan fuerza en estratos 1, 2 y 3?)

Y es que evita los medios de comunicación, señaló Forbes, pues permanecería trabajando hasta altas horas. Su empresa se avaluó, en noviembre de 2022, por 100.000 millones de dólares, superando a Zara, indicó Forbes.