Mientras un banco en Colombia ofreció un importante beneficio a los colombianos en una de sus tarjetas, la empresa Shein terminó metida en una estafa a través de los espacios digitales.

El tema surgió por un supuesto bono que dejó expuestos a quienes lo ‘aprovecharon’, situación que pronto se hizo viral en redes sociales por la cantidad de perjudicados.

La aplicación de la mencionada marca hizo un anuncio para indicar que hay personas han hecho mal uso de su imagen para ese falso premio, información que se replicó a través de Twitter.

Lee También

Lo cierto es que más de uno ‘cobró por ventanilla’ ese supuesto bono millonario para obtener beneficios en compras de ropa, tema que se convirtió en tendencia.

Las burlas en Twitter aprovecharon para imaginar cómo hubiera sido su situación si fuera cierto el jugoso premio. Allí salió a relucir el buen sentido del humor de muchas personas.

Cabe reconocer que la mayoría de comentarios expresaron su molestia e inconformidad luego de que fueron etiquetados de manera repetida en la intención por caer en la falsa oferta.

Estas fueron algunas de las reacciones de manera jocosa e irónica a la situación que se presentó con la reconocida marca de prendas, que terminó involucrada en esta engorrosa situación.

Yo cuando Shein me etiqueta en Instagram pic.twitter.com/OHvN7I4k9E

yo si me vuelven a etiquetar en un disque sorteo de shein en instagram pic.twitter.com/XccYdgoVh3

por QUÉ me siguen etiquetando cuentas de IG que ni conozco en fotos de Shein qué está pasando pic.twitter.com/B6c75tc8Ti

Me informan que los aliens se fueron del Planeta por miedo a recibir menciones y etiquetas por fuerzas extrañas y superiores en Instagram. #InvasionExtraterrestre #aliens #instagram #SHEIN pic.twitter.com/Oucvhgs7iy

Ya se me lleno el closet con tantos sorteos de shein por instagram pic.twitter.com/UoHt25lDoX

Quien pa gastar el bono de 2M de SheIn que me gané por ig🤣 pic.twitter.com/VWJY3Gdp0N

Ya me tienen cansado de tanto que me etiquetan en instagram de que me gane una tarjeta shein 😡😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/MEqssPxjUQ

— ItsmeAlex 🎃🖤 (@Cantilloalex20) March 24, 2023