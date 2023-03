A pesar de todas las pruebas que se han mostrado para evidenciar el posible fraude piramidal que fue Omega Pro, y terminó presuntamente estafando a cientos de personas que de buena fe invirtieron, parece que hay muchos que aún creen en esta supuesta empresa. Incluso, con la detención de Juan Carlos Reynoso, empresario peruano y gerente de esta compañía, algunos siguen defendiendo al acusado y creen en su inocencia.

Aunque hay varias personas que manifiestan haber sido estafadas por Omega Pro, muchos de los que llaman líderes de la pirámide siguen a la par de las noticias contra la detención de Reynoso, cuya compañía está acusada de lavado de dinero. El ‘youtuber’ Emmanuel G, quien se dedicó en varios videos a criticar la empresa, mostró algunos videos de los creyentes del detenido.

“Van a coger esa noticia para darle la vuelta, como siempre han venido atacando a la compañía. Eso no es así, Juan Carlos Reynoso va a salir de esta prueba que está pasando, y lamentablemente estaba en el lugar incorrecto”, dijo uno de los sujetos que, al parecer, es seguidor fiel de la compañía.

Indignado, el ‘youtuber’ no entendía cómo habían personas aún defendiendo este hecho que ha desencadenado una ola de denuncias e investigaciones. “Es algo de mucho pesar que estén jugando que sigan en este teatro cuando las personas están sufridas, desgastadas emocionalmente por estar siguiendo estos procesos que no son más que vueltas de carrusel que no llegan para ningún lado”, respondió el creador de contenido.

A su vez, el ‘youtuber’ mostró una foto que Reynoso subió a Instagram en 2 de diciembre que, supuestamente, era la misma oficina de ‘Black Wall Street Capital’, otra compañía acusada de lavado de dinero y, precisamente, donde detuvieron al peruano.

Sin embargo, el defensor de Omega Pro insistió en que la compañía sí respondería por lo que invirtieron muchos, pero no han visto los ingresos, e insistió en la supuesta inocencia de Reynoso. “Es una persona muy transparente, las personas que lo hemos conocido sabemos la trayectoria de él. Así que le envío toda la energía y apoyo a él… La compañía sí va a responder por el dinero. A nadie se le ha perdido un peso y no hay ninguna acusación en la Fiscalía de que la compañía incumplió”.

De inmediato, Emmanuel G mostró las investigaciones que la Fiscalía ha abierto contra la compañía, y dijo que los únicos que han tenido la razón de lo que sucedió fueron quienes siempre criticaron a la pirámide. “Los que hemos tenido la razón somos nosotros, la gente que ha hablado mal de Omega Pro o, más bien, la gente que ha dicho la verdad de Omega Pro”.