Hace varios años se hicieron populares las propuestas de ganar grandes sumas de dinero a través de “plataformas de trading”, que usualmente también ofrecen ganancias por vincular a más personas a la compañía.

Recientemente Omegapro, una de las plataformas de ‘trading’ más conocidas, anunció que hackearon su sistema. Desde hace varios meses, la Superintendencia Financiera de Colombia le puso la lupa a esta empresa que ofrece diferentes alternativas de inversión ‘online’ y que, supuestamente, sería víctima de un hackeo que no le ha permitido a miles de inversionistas a nivel mundial retirar sus dineros.

La Superintendencia emitió un comunicado en el que reitera que la compañía no está autorizada para operar, ni promover sus servicios en el país. Además, aseguró que esta no es la primera advertencia de la autoridad, que de hecho, ya hay tres personas sancionadas en el pasado por promocionar a Omegapro en sus redes sociales.

“Recuerde que al ser Omegapro una firma del exterior no cuenta con la supervisión y vigilancia de esta Superintendencia, que no se conoce organismo o autoridad internacional a la cual pueda acudir cuando se incumplan las promesas de devolución de recursos y los pagos de beneficios o rentabilidades y que no se ha identificado un domicilio cierto de la firma o la identidad de sus responsables”, señaló la Superfinanciera en su comunicado oficial.