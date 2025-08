El documento corresponde a un proyecto de acuerdo del Distrito Capital de Bogotá que establece el marco normativo del Impuesto de Alumbrado Público.

Este tributo, adoptado en Bogotá conforme al artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, tiene como objetivo financiar la prestación del servicio de alumbrado en el territorio distrital.

El artículo 12 define como sujetos pasivos del impuesto a todos los usuarios residenciales y no residenciales del servicio de energía eléctrica domiciliaria en Bogotá, incluyendo también a los autogeneradores de energía y a los predios que, aunque no estén conectados al servicio domiciliario, se beneficien del alumbrado público.

En cuanto al hecho generador, el artículo 13 aclara que el impuesto recae sobre cualquier persona natural o jurídica que, residiendo o teniendo un establecimiento en el Distrito Capital, se beneficie de manera directa o indirecta del servicio de alumbrado.

El artículo 14 establece que la base gravable del impuesto corresponde al valor mensual determinado con base en el consumo de energía eléctrica facturado a los usuarios del servicio.

Las tarifas varían según el estrato y tipo de servicio: los estratos 1, 2 y 3 están exentos del pago, mientras que el estrato 4 paga el 7 %, el estrato 5 el 8 %, y el estrato 6 el 9 %. Por su parte, los sectores comercial, industrial y oficial deben pagar una tarifa del 10 %.

El artículo 16 establece límites máximos al valor del impuesto que puede cobrarse mensualmente: los usuarios residenciales y no residenciales del mercado regulado no pueden pagar más de 100 UVT, los usuarios comerciales del mercado no regulado tienen un límite de 181 UVT, y los usuarios industriales y oficiales del mercado no regulado tienen un tope de 292 UVT.

Finalmente, el artículo 17 determina que los recursos recaudados a través de este impuesto se destinarán exclusivamente a la prestación, modernización, mejora y ampliación del servicio de alumbrado público en Bogotá.

Por qué estratos altos pagan más impuestos en Colombia

En Colombia, el sistema tributario está diseñado bajo principios de equidad y progresividad, lo cual significa que quienes tienen una mayor capacidad económica deben contribuir más al financiamiento del Estado.

Los estratos altos —habitualmente clasificados como 5 y 6 en el sistema de servicios públicos domiciliarios— suelen pagar más impuestos porque se considera que tienen ingresos y patrimonios más elevados que los estratos bajos y medios. Esta diferencia se refleja en impuestos directos como el predial, el impuesto de renta y el de vehículos, así como en tarifas más altas en servicios públicos.

La idea central es que estos recursos recaudados permiten al Estado invertir en educación, salud, infraestructura y programas sociales que benefician especialmente a las poblaciones más vulnerables. Además, el principio de solidaridad busca que los ciudadanos con mayor capacidad contribuyan a cerrar las brechas sociales, reducir la pobreza y fomentar una distribución más justa de la riqueza.

Otro aspecto importante es que muchas de las zonas donde viven personas de estratos altos tienen mejor infraestructura urbana, mayor valorización del suelo y mejores condiciones de vida, por lo que se justifica un mayor pago de tributos como el predial.

Asimismo, en el caso de la declaración de renta, quienes ganan más dinero están sujetos a tasas más altas, aplicando el principio de progresividad fiscal. Si bien algunos sectores critican este sistema argumentando que puede desincentivar la inversión o el emprendimiento, la mayoría de expertos coinciden en que es necesario mantener mecanismos que promuevan una distribución más equitativa de las cargas fiscales.

Los estratos altos pagan más impuestos en Colombia como parte de una política orientada a garantizar justicia social, sostenibilidad fiscal y equilibrio económico dentro de una sociedad profundamente desigual.

