Enrique Camacho, presidente de Millonarios, dio claridad en El Vbar Caracol sobre uno de los temas que más preocupa al hincha embajador: las renovaciones en el plantel. El directivo dio la noticia de que el tema con Alberto Gamero “queda definido esta semana”, como lo dijo Carlos Antonio Vélez, mientras que en el caso Juan Pablo Vargas auguró un “buen ambiente” para sellar el acuerdo.

El directivo aprovechó también para hablar sobre los resultados del club en este segundo semestre del año, esto luego del empate a uno con Independiente Medellín en Liga, y se refirió también a la confección de la nómina para disputar el próximo año la fase de grupos de Copa Libertadores.

Por último, Camacho sentenció que se está planeando y organizando una mejoría en cómo Millonarios afronta el fútbol femenino. El objetivo es no solo enfocarse en el plante profesional sino iniciar el proceso “como debió ser desde un principio”, es decir a partir de las Academias y las fuerzas básicas para nutrirse de jóvenes talentos.

Actualidad del equipo

Campaña del segundo semestre: Estamos tranquilos con el empate contra Medellín porque fue un partido difícil, intenso. Satisfechos del semestre no estamos porque la posición en la tabla no es en la que Millonarios debería estar. Esperamos subir rápido.

No hay propuestas por jugadores de la nómina: No han llegado muchas propuestas, solo contactos lejanos pero nada concreto ni ningún interés real. Los momentos son diferentes, ahora es una época en la que otras ligas y clubes ya tienen equipos definidos. Eso se vuelve a mover en noviembre y diciembre con la apertura del mercado en Europa, México y EE. UU. En este momento no ha sucedido mucho.

Renovaciones

Caso Juan Pablo Vargas: Estamos conversando, hay un muy buen ambiente. Va bastante bien, aunque no se han concretado los detalles todavía. Ese valor cercano al que pudo ganar en Brasil no es porque allá es diferente a lo que podemos pagarle acá en Colombia. De todas formas es un valor importante para él en Colombia y él entiende que ambos son mercados diferentes y no puede ser similar. Tres años ojalá, es en lo que trabajamos.

Caso Alberto Gamero: Lo de Gamero ya está prácticamente definido, restan ajustes de formas, pero ya está definido que quiere continuar y esta semana lo dejamos claro… Esta semana se firma. Es lo que queremos. Hay acuerdo en todo. Usted sabe que las cosas solo suceden cuando ocurren y no me precipito a dar la noticia sino cuando todo esté totalmente detenido. Esperamos los tiempos y las situaciones de los demás. Lo importante es que no tenemos diferencias.

Planeación para el próximo año

Equipo femenino: Estamos comprometidos con el fútbol fememino, que sea un campeonato largo porque o sino nos dificulta el tema operacional y contractual con las jugadoras. Esperemos que sea un torneo largo y que podamos competir porque somos un equipo que trabaja en el fútbol femenino de manera integral, no solo con el plantel profesional sino más del fútbol amateur, debemos empezar por ahí para tener una base de jugadoras que vengan de ahí. Vamos a trabajar en Academia, Futbol Base y el profesional, los tres diferentes niveles.

Copa Libertadores: Tenemos un compromiso importante al llegar a una fase de grupos, buscamos que sea un equipo lo más competitivo posible e incorporar los jugadores que el cuerpo técnico crea que tenemos que agregar. Es un tema en permanente discusión y análisis para tener un equipo que sea estructurado sobre la base actual con varias incorporaciones para fortalecerlo y llevarlo al nivel que se requiere para disputar una Copa Libertadores.