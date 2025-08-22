Un nuevo hecho de violencia de género conmociona a Santander. En las últimas horas fue asesinada Diana Marcela Sánchez Galindo, de 30 años, en el municipio de Girón, luego de recibir una herida mortal con arma blanca en el cuello.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la víctima, residente en el barrio Alto de Andina y dedicada a oficios varios, fue atacada por su expareja sentimental, Ronald Baggio, quien se encuentra prófugo.

El hecho ocurrió en una cancha del sector, donde Sánchez fue agredida con una puñalada en el lado izquierdo del cuello. Vecinos y familiares lograron trasladarla con urgencia a la clínica de Girón, a la que ingresó con signos vitales. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

Edison Alexander Muñoz Sánchez, hijo de Diana Marcela, aseguró que Baggio había llegado esa mañana a la vivienda y que días atrás su madre le había contado sobre amenazas recibidas. No obstante, la familia no imaginó que los amedrentamientos terminarían en un ataque mortal.

El joven también relató que el presunto feminicida tenía antecedentes de violencia y vínculos con una organización criminal. Las autoridades iniciaron un operativo para dar con el paradero del agresor, mientras la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la tipificación de feminicidio.

Colectivos de mujeres en Santander expresaron su preocupación por el aumento de estos crímenes y exigieron mayor eficacia en las rutas de atención y protección.

“Diana Marcela se había atrevido a hablar de lo que estaba viviendo, pero el Estado no alcanzó a protegerla”, señalaron voceras de organizaciones locales.

De acuerdo con la Fundación Mujer y Futuro, en lo corrido de 2025 se han registrado 10 feminicidios en Santander, de los cuales cinco ocurrieron en el área metropolitana de Bucaramanga. Este nuevo caso vuelve a encender las alarmas sobre la urgencia de reforzar las medidas de prevención y acompañamiento a mujeres en riesgo.

