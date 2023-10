En 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, aliado de Pulzo, habló la expresidenta de Camacol y candidata al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático Sandra Forero, sobre su incursión en la política y sus grandes apuestas para la capital de la República.

Comentó que fue el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez el que se contactó con ella porque quería ver rostros conocidos y trabajar en diferentes iniciativas, por esta razón le ofreció ser cabeza de lista del Centro Democrático para el Concejo de Bogotá.

La candidata consideró que la vivienda transforma vidas -haciendo referencia a su pasado en Camacol- y por esta razón debe ser un mecanismo para generar cambios de fondo. “Construir viviendas genera empleo, eso no lo ha entendido este gobierno”, dijo sobre la gestión de este punto en el gobierno de Gustavo Petro.

Entre tanto, Sandra Forero aprovechó el espacio y su incursión en las redes sociales para hacerle llegar a cada uno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá una propuesta para trabajar en la construcción de 200.000 viviendas en Bogotá y proteger el empleo de todos aquellos que se involucren en el proyecto.

Para sorpresa de muchos, el único que le contestó fue Juan Daniel Oviedo. Por otro lado, también opinó sobre las opciones que tiene la capital de cara a las elecciones del domingo 29 de octubre:

“Gustavo Bolívar no le sirve a Bogotá, lo ideal sería que no llegue a la segunda vuelta, me da mucha desconfianza. Tengo muchas dudas y más aún por cuenta de las maniobras que se puedan ejecutar desde la administración”, comentó.

Entre otras cosas, reiteró que también será difícil que otro candidato como Carlos Fernando Galán gane en primera vuelta -siendo uno de los más opcionados para llegar al cargo- y cree que el escenario ideal sería verlo junto a Juan Daniel Oviedo.

