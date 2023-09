Como lo anticipó W Radio, un teniente estuvo al mando de los militares que se disfrazaron de disidencias Farc en Tierralta, Córdoba y amenazaron a la población civil. Los hechos, ocurrieron en la vereda El Manso, hasta donde llegaron los uniformados encapuchados y con fusiles.

Además, dentro de los militares hay dos suboficiales y por lo menos siete soldados del Ejército Nacional. Los uniformados ya fueron identificados y se espera puedan ser sacados de la zona, tras la presión que está ejerciendo la comunidad para impedir que salgan del lugar de los hechos.

Por eso, desde Montería se adelanta un Consejo de Seguridad extraordinario para tomar medidas tras las denuncias, conocidas a través de redes sociales.

En diálogo con La W, uno de los testigos que presenció cómo hombres armados llegaron a zona rural de Tierralta en el departamento de Córdoba, relató lo ocurrido.

“El Ejército como tal llegó haciéndose pasar por guerrilleros, no como el Ejército Nacional, nos tiraron al suelo y nos amenazaron, a una indígena la intentaron violar; robaron plata, joyas, tiendas. Esto no nos parece bueno, el Ejército dice que nos va proteger y mire lo que está pasando. Fue el Ejército como tal, nos reunieron, fueron casa por casa, con las manos atrás en el cuello y nos tiraron al suelo unas tres horas. Me llevaron a mí como escudo y a otro profesor, y nos dejaron tirados en el suelo, nos decían que si nos levantábamos nos iban a matar”.

El testigo agregó que estos hombres intentaron abusar sexualmente de una menor de edad. “Allá donde la pusieron la trataron de violar, la intimidaron, tocaron sus partes, sus senos”. Por su parte, otra de las personas que presenció los hechos dijo que los hombres armados llegaron con busos negros y pañoletas.

“Me encañonaron, me hicieron arrodillar, me quitaron el teléfono, las manos en la nuca, me dijeron que le pusiera la clave o me mochaban el dedo, y así sucesivamente sucedió con todos los miembros de la comunidad. Nos tuvieron retenidos por lo menos tres horas y media. En la parte de arriba se presentaron como Eln y en la otra zona como Farc”.