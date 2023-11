El presidente Gustavo Petro se refirió recientemente a una publicación en donde una mujer crítica de manera fuerte al Gobierno. De esta forma, el jefe de Estado precisó que las medidas que ha tomado en su mandato y las reformas que ha planteado no afectarían a la mujer del clip.

De acuerdo a la grabación, le inmovilizan la moto a una mujer y esta decide cuestionar la medida. Siendo así, en presencia de las autoridades y durante el video, la señora se refiere a la labor de la Policía y del Gobierno.

En el video se escucha a la mujer cuestionar a las autoridades durante el procedimiento: “¿Cómo se van a llevar mi moto? ¿A quién maté? ¿A quién atropellé para que mi moto se la lleven así?”.

Ante el enojo de la mujer, las personas que la rodeaban buscaban calmarla. Uno de los que estaba presente indica que es importante quitarle el casco.

Además, la señora señala que las autoridades apoyan al Gobierno. “Petristas… ¿A quién maté yo? Que salga todo el mundo y se dé cuenta. ¿Por qué hacen esto? Mi moto se la van a llevar. ¿Cómo se van a llevar mi moto?… Si usted se mete conmigo, yo me meto con usted. Así de sencillo”, se refería la mujer a las autoridades.

“¿Por qué no va y coge a los delincuentes a los que Petro les está dando un millón de pesos? ¿Yo qué hice?”, dijo la mujer al referirse al subsidio Jóvenes en Paz, con el que el Gobierno pretende alejar a los jóvenes de la violencia.

Al final de la grabación, la mujer accede a que se lleven el vehículo, pero insiste en que las autoridades deben enfocarse en la seguridad. “¡Llévesela!… ¿Qué hice yo? ¿Por qué no va y coge un delincuente?”.

Tras el episodio de rabia de la mujer y la viralidad del video, el presidente decidió responder. En este sentido, aclaró que el subsidio Jóvenes en Paz tiene como objetivo ayudar a superar la violencia y que no es con “plomo” como se deben resolver los asuntos.

El presidente, a quien señalaron de antisemita, cuestionó el odio de la mujer contra su Gobierno al presentarse la inmovilización de la moto. “A esta señora ninguna política del Gobierno del cambio le ha hecho ningún daño. Ninguna de las reformas propuestas la perjudicaría. Sin embargo, tiene odio sobre nosotros. ¿De dónde proviene ese odio? ¿De intentar salir de la violencia? ¿De intentar que los jóvenes excluidos no lleguen a la violencia?”

“Quizás piense como muchos que a esa exclusión lo que hay es que echarle plomo, como gritan los extremistas de derecha. Ese odio concentrado ha sido puesto en ella. Le han llenado el corazón de ese sentimiento; la han manipulado de tal manera que estaría lista a ayudar a entregar a Colombia a la violencia”, agregó el jefe de Estado.

Asimismo, Petro, que no se ha comunicado con Galán, según el alcalde electo, aprovechó para aclarar lo que él evidencia en las palabras de la mujer con respecto al subsidio Jóvenes en Paz. “La indignación contra la paz o la equidad no es más que la indignidad del ser humano al que lo someten solo para mantener los poderes corruptos y sanguinarios. Yo sé que superar la violencia en Colombia es muy, pero muy difícil. Pero vale la pena por todos nuestros hijos e hijas intentarlo. De lo contrario, eso que la señora llama “vagos”, no serán sino otros 6.000 jóvenes que volverán a ser fusilados en medio de los aplausos.”.

A esta señora ninguna política del gobierno del cambio le ha hecho ningun daño. Ninguna de las reformas propuestas la perjudicaría. Sin embargo, tiene odio sobre nosotros. ¿De dónde proviene ese odio? ¿ de intentar salir de la violencia?¿De intentar que los jóvenes excluídos no… https://t.co/sKoiO1rnem — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 14, 2023

