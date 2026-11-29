El presidente Abelardo de la Espriella anunció que continuará retirando esquemas de protección a personas que, según las evaluaciones del Gobierno, no necesitan escoltas.

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Durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía, realizada en Bogotá, calificó estos esquemas como una práctica que “se volvió una moda” y aseguró que su administración acabará con lo que denominó la “mafia de los esquemas de protección”.

El mandatario afirmó que la seguridad del Estado debe concentrarse exclusivamente en quienes enfrentan amenazas reales y señaló que ya se han desmontado miles de dispositivos de protección.

Además, anunció cambios en la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad en la que, según dijo, se han retirado funcionarios vinculados al anterior Gobierno.

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Uno de los principales cambios será aumentar la participación de veteranos, policías retirados y militares retirados, quienes deberán representar el 45 % de los integrantes de los equipos de protección.

De la Espriella aseguró que busca aprovechar su experiencia, disciplina y trayectoria al servicio de la seguridad de los colombianos.

El anuncio se produce en medio de controversias por la reducción de esquemas de protección a diferentes líderes políticos.

Entre los casos mediáticos está el del expresidente Gustavo Petro, cuya seguridad, según el Gobierno, se mantiene intacta, de acuerdo con las obligaciones legales y los estudios de riesgo establecidos para los exmandatarios y sus familias.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.