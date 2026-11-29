Por: El Espectador

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El debate sobre la seguridad de los expresidentes en Colombia, especialmente enfocado en Gustavo Petro, adquirió nueva relevancia tras la reciente intervención del gobierno de Abelardo de la Espriella. Según expuso Miller Soto, vocero de la Presidencia, no está prevista la eliminación de los esquemas de protección de los exmandatarios, aunque la administración sí implementó un ajuste en el estatus que define la magnitud del dispositivo de seguridad. De acuerdo con Soto, la directriz presidencial ha sido mantener sin cambios las medidas de custodia para todos los expresidentes, incluido Petro, en cumplimiento de la obligación constitucional establecida en el decreto 169 de 2018. Esta norma determina que tanto expresidentes como sus familias deben contar con protección vitalicia, cuyo alcance se define según estudios de nivel de riesgo.

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La controversia surgió después de que Gustavo Petro afirmara en la red social X que el actual gobierno desatendía la posibilidad de un atentado contra él y le había retirado vehículos blindados, tanto a él como a su familia. Soto respondió que esas aseveraciones carecen de sustento y reiteró que los esquemas proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) siguen “intactos”. Esta discusión se produce en un contexto en el que el presidente De la Espriella ordenó auditar los dispositivos de seguridad para eliminar aquellos sin justificación, acción que precedió la suspensión del acompañamiento a varios exministros de la administración Petro, como reportó El Espectador.

La revisión de los esquemas se enmarca en los esfuerzos de austeridad del gobierno, reflejados en propuestas como la reducción del gasto estatal y la ley de ajuste fiscal en discusión. Desde la UNP, su director Didier Blanco hizo énfasis en que la labor de la entidad es proteger vidas humanas ante riesgos derivados de la actividad política, no defender ideologías. No obstante, la polémica llegó a otros exfuncionarios: la exvicepresidenta Francia Márquez recurrió a una tutela judicial por una reducción en su seguridad, lo que llevó a la suspensión temporal de la medida tras decisión de un juzgado.

Desde el Pacto Histórico, coalición política cercana al expresidente Petro, se denunció la falta de medidas para restituir la protección de miembros del llamado “Gabinete por la Vida”, quienes, según su pronunciamiento, cuentan con amenazas comprobadas. Este entorno de tensión evidencia cómo la discusión sobre la protección de líderes políticos sigue vigente, en medio de acusaciones cruzadas y decisiones gubernamentales sujetas tanto a normas legales como al debate público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el decreto 169 de 2018 sobre la protección de expresidentes en Colombia?

De acuerdo con la información extraída del debate actual, el decreto 169 de 2018 establece que los expresidentes de Colombia y sus familias deben contar con esquemas de protección vitalicia. La conformación y magnitud de estos dispositivos están sujetas a estudios técnicos de nivel de riesgo, dosificando así el acompañamiento según la situación particular de cada beneficiario y su familia.

¿Por qué se generó controversia sobre la seguridad de Gustavo Petro y otros exfuncionarios?

La controversia se originó cuando el expresidente Gustavo Petro denunció que el gobierno le había reducido su esquema de seguridad, acusación rechazada por voceros oficiales quienes argumentan que no ha habido cambios sin justificación. Esta discusión se da en el marco de auditorías y decisiones para reducir los esquemas considerados carentes de respaldo técnico, además de casos similares en los que exfuncionarios, como Francia Márquez, han acudido a instancias judiciales tras ver disminuidas sus medidas de protección.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.