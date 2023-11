En diálogo con 10AM Hoy por Hoy, la alcaldesa Claudia López presentó los logros de esta administración durante el periodo 2020-2023, en inversión en movilidad, educación y salud.

En materia de seguridad, la mandataria local manifestó que aunque se hicieron todos los esfuerzos, no se lograron las cifras esperadas en la capital colombiana y aseguró que la seguridad no va a mejorar mientras el Gobierno de Gustavo Petro siga dividendo y debilitando a la fuerza pública:

“Cómo así que nos va a quedar grande la seguridad, no señores, si por algo existe el Estado de Derecho es para darle justicia a los ciudadanos, ahí no nos podemos resignar, claro que sí la hay”. López comentó que la seguridad no es solo un problema en Bogotá, donde habrá mucho trancón por obras, sino que “es el tormento de todos los alcaldes de las ciudades principales de Colombia”.

“Nosotros compramos 8.500 cámaras y las dejamos instaladas, el mayor número de cámaras de Bogotá, pero hay que comprar más. Dejamos el C4 que es todo nuestro centro de vigilancia y analítica y esperamos que suba al nivel C5, pero también se necesitan más frentes de seguridad con radios comunitarias, conexión de la Policía, alarmas y las denuncias de la gente”.

No obstante, la alcaldesa indicó que Bogotá, ni ninguna ciudad, es una isla alejada de Colombia y mientras en nombre de la política de “paz total” se les dé impunidad total a los criminales no va a mejorar la seguridad:

“El Ejército y la Policía nunca deben abandonar un municipio, aquí los delincuentes instrumentalizan a un gestor de la población y sacan al Ejército, eso qué es por favor. Al igual que la Alcaldía, el Ejército nunca debe dejar un territorio, eso es desproteger a la población”.

“Petro no concierta con los partidos, pero sí con cuanto criminal se le atraviesa, entonces la verdad es que con impunidad total que es en lo que se ha convertido la tal “paz total”, con desarticulación, desanimo y división en la Policía y en el Ejército, y con impunidad en la rama judicial, no hay cámara que aguante”, agregó la alcaldesa.

Tal como manifestó López, el jefe de la Policía es el presidente de la República, quien pidió ayuda de la Fiscalía, pero si él la debilita no habrá seguridad para los colombianos (…) El único logro que hizo Petro en este casi año y medio, fue revivir a las Farc. Yo confío en que el presidente haya entendido que se está equivocando, supongo que por eso cambió al comisionado de Paz, Danilo Rueda, sé que ese trabajo no es fácil y espero que Otty Patiño entonces corrija”.

