De acuerdo a la denuncia, dos sujetos, uno de ellos con edad promedio de 25 años, tomaron el servicio a la salida de un reconocido restaurante del barrio Santa Mónica y pidieron ser llevados hasta el barrio Simón Bolívar de Cartagena. Ya en el destino, sobre las 11:30 de la noche, los delincuentes intimidaron con arma de fuego al conductor indicándole que debía bajarse del vehículo, o lo mataban.

“Me llevaron por la Troncal, comenzaron a dar vueltas en el carro conmigo dentro, no sabían qué hacer. Fueron aproximadamente 40 minutos de zozobra, ya eran las dos de la madrugada y ellos me quitaron el celular, pensé que me iban a matar. Yo quería salir vivo de esa, y pensé en mi familia y los casos que veo en las noticias, así que me quedé callado. Finalmente uno de los muchachos, que puede tener como unos 25 años, me dijo que me bajara y contara hasta 300″, expresó el taxista que logró salir ileso.

El carro es un Hyundai Atos modelo 2012 de placas el SPI 123 que aún permanece desaparecido en la misma ciudad donde joven que salió de su hogar fue asesinado en zona rural. Por su parte se habilitaron las líneas telefónicas 3135151210 y 3214965211 para quienes tengan información sobre el automotor, o los documentos a nombre de Jaime Arturo Torres Padilla