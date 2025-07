María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales acompañado de una imagen del político en la Fundación Santa Fe, donde permanece hospitalizado tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá.

Sus palabras reflejan el profundo amor y la esperanza con la que su familia enfrenta este difícil momento, mientras miles de personas siguen de cerca la evolución de su estado de salud.

(Lea también: Calvario que vive testigo del atentado a Miguel Uribe por una mirada que hizo: “Yo lloraba”)

“Eres quien me mantiene firme, serena y con esperanza. En ti veo reflejado el infinito amor que tu papá siente por ti, en tus ojos veo a tu papá con su grandeza”, expresó Tarazona en un emotivo mensaje dirigido a sus hijos, dejando ver la mezcla de dolor y fortaleza que la acompaña en este proceso. “Tus lágrimas me atraviesan y puedo decir, sin duda alguna, que me desgarran el alma”, agregó.

Lee También

La esposa del senador aprovechó la publicación para compartir con sus seguidores lo duras que han sido las últimas semanas, y cómo este episodio ha traído consigo valiosas lecciones de vida para su familia.

“Contigo y tus hermanitas hemos aprendido a tener paciencia y a esperar el tiempo que sea necesario para que papá vuelva a nosotros. Gracias, hijos, después de que pase esta tormenta, el sol volverá a brillar”, escribió, transmitiendo un mensaje de fe y resiliencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Claudia Tarazona (@maclaudiat)

El mensaje, que conmovió a cientos de usuarios, también recibió la atención de las hijas del neurocirujano Fernando Hakim, responsable del cuidado de Uribe Turbay.

A través de la cuenta de Instagram de su pastelería, Hakim Pastry, Yvette y Denise Hakim se unieron a la cadena de apoyo y publicaron la imagen compartida por Tarazona, invitando a la comunidad a unirse en oración.

“Mañana a las 7 a. m., todos unidos en oración, es un día importante”, señalaron en referencia a un procedimiento clave en la recuperación del precandidato, que lleva más de tres semanas bajo observación médica.

“De la mano de Dios, sostenido por la Virgen y con su ejército de ángeles y los médicos, Miguel dará un pequeño gran paso. Les pido con humildad, unámonos en oración para que todo salga bien. Ustedes son nuestra fortaleza”, añadieron.

Yvette y Denise Hakim compartieron publicación luego de que se publicara foto de Miguel Uribe Turbay en el hospital.

(Vea también: Le caen a Saade por sugerir que Miguel Uribe “deambula” en silla de ruedas, en clínica)

La publicación se ha convertido en un símbolo de la unión y el acompañamiento que ha recibido la familia en medio de la adversidad. Miles de mensajes de solidaridad y buenos deseos continúan llegando, mientras la expectativa crece en torno a la evolución de Miguel Uribe Turbay.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.