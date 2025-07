Un verdadero viacrucis ha vivido Diana, una abogada de 25 años, que presenció el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, barrio Modelia en Bogotá, según informó El Tiempo.

Diana, a pesar de no tener ninguna vinculación con el atentado, acabó siendo estigmatizada y señalada como sospechosa, arrastrándola a una odisea en la que tuvo que luchar por demostrar su inocencia en medio de una vorágine de difamación y acoso digital, de acuerdo con el impreso.

“Había asistido a un conversatorio en el parque El Golfito por una invitación profesional. Cuando llegué, me perdí buscando el lugar y mi amiga me dio algunas indicaciones, incluyendo gestos que fueron interpretados fuera de contexto en las redes sociales”, explicó Diana en su declaración a la Fiscalía.

Pero, ¿cuándo comenzó la pesadilla para Diana? Al día siguiente del atentado, su ajeno rostro se hizo viral en TikTok, Instagram y Facebook, bajo señalamientos de que era cómplice del atentado. Esta situación no solo desató una serie de comentarios difamatorios, sino que también se convirtió en víctima de críticas racistas por sus rasgos indígenas. Esta situación le causó un daño emocional significativo, volcándose a un aislamiento social y laboral, sumado a las dificultades que enfrentó a causa de las acusaciones, según el rotativo.

“Esto ha sido lo más traumático de mi vida. En el trabajo todos se enteraron. Mis compañeros me preguntaban. Yo lloraba. Sentía vergüenza. Me llamaban familiares de fuera de Bogotá preguntando si era cierto”, dijo.

Ante la magnitud del daño, Diana acudió el 9 de junio a la Fiscalía General de la Nación para poner una denuncia formal. “No conocía a los autores del atentado ni tuve algún vínculo con ellos”, insistió en su declaración ante la Fiscalía. Aunque las autoridades señalaron que las investigaciones se basan en pruebas reales, el daño social y psicológico que recibió Diana fue irreversible, según el periódico.

“Hay un trasfondo de intereses oscuros que buscan mal encausar la investigación del atentado”, dijo Diana, alegando que la difamación, el odio digital y la discriminación racial son desafíos importantes que todavía enfrenta su país. Luego, esta mujer interpuso una tutela que fue admitida en defensa de sus derechos, de acuerdo con el rotativo.

“Me dijeron que la Fiscalía no se deja llevar por cosas que circulan en redes sociales, sino por pruebas. Pero también me dijeron que hice bien en presentarme”, señaló.

Pero no solo la consternación para Diana terminó ahí, también quedó con secuelas por presenciar el terrible atentado del que fue víctima Miguel Uribe y ella contó detalles de lo que vivió: “Al principio pensé que era pólvora, pero luego escuché los gritos. Me tiré al suelo, me cubrí la cabeza, temblaba. Escuché entre tres y cuatro disparos. Corrí, me escondí detrás de un carro, intenté llamar a mi hermana, no contestó. Llamé a mi papá y me dijo que me fuera a la casa”, como señaló el citado portal.

