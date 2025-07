Con una visión clara sobre el futuro que se imagina para Colombia, Juan Daniel Oviedo fue el primer invitado de la segunda temporada de Pulzo Futuro. Junto a Juan David Aristizábal, conductor del programa, profesor del Cesa y fundador de Talento Latam, plantearon los retos para la educación y otros sectores con el objetivo de construir una Colombia en donde sus habitantes se quieran quedar.

Reviva la entrevista aquí:

En primer lugar, Oviedo contó por qué después de haber tenido trabajo en el exterior, decidió regresar a Colombia.

Lee También

“El intento de tener un primer trabajo fuera de Colombia no se consolidó en los términos en que yo quería. Me fui a estudiar afuera con una beca del Banco de Bogotá y si no tenía la posibilidad económica de solventar eso, porque se me volvía deuda si no volvía a Colombia, tenía que devolverme”, señaló.