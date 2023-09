El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez, habló en Sigue La W sobre el caso del exsenador de Cambio Radical, Arturo Char, quien se encuentra bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia, en un calabozo de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, DIJIN, en Bogotá.

Vale la pena recordar, que Arturo Char se entregó a las autoridades en Barranquilla, al regresar voluntariamente de Miami, luego de recibir una orden de captura internacional emitida por la Corte Suprema de Justicia, que requerirá su versión en una investigación que se adelanta, relacionada con la compra de votos en el departamento del Atlántico, durante las elecciones de 2018.

¿Estará Arturo Char recluido en una cárcel o en un establecimiento militar?

“No tenemos ninguna solicitud, ni está aún a disposición del Inpec. Los cupos de establecimientos de reclusión policiales o militares no los asigna el Inpec, la solicitud se hace al Ministerio de Defensa, que estudia la viabilidad, dependiendo de los argumentos y condiciones de seguridad. El Inpec lo que hace es revisar las condiciones de ubicación y seguridad, y, a partir de ahí, se crea el establecimiento donde no existe o algunos ya están certificados”.

“Por ahora, si llega al Inpec, estaría en una institución carcelaria, que podría ser ‘La Picota’, tentativamente”. Cabe recordar que su defensa solicitó que fuera enviado a Barranquilla por arraigo familiar.

¿Cuándo estará a disposición del Inpec?

“El ‘ente captor’, que puede ser la Fiscalía, la Policía Judicial, el CTI, o, como en este caso, la Corte, determina a disposición de quién queda, normalmente puede ser del Inpec o puede salir con una boleta de encarcelación de determinado establecimiento, o por su fuero político en alguna institución especial del Inpec”.

“Ya está bajo custodia de la Corte. La demora es un trámite y determinar si queda en una institución militar o en un institución carcelaria del Inpec, no es que vaya a quedar otra vez en libertad, es un procedimiento normal”.