Un grave conflicto se ha desatado en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), administrado por la Fundación Restaurar, donde los trabajadores han decidido entrar en paro debido a una serie de preocupantes irregularidades que involucran tanto a los menores como a los funcionarios.

La Fundación Restaurar se encuentra en el centro de la polémica al cumplir casi dos meses sin realizar los pagos de nómina y, aún más alarmante, sin cumplir con las obligaciones de seguridad social de su personal.

Según información proporcionada por fuentes del ICBF a Sigue La W, las plantillas de seguridad social presentadas por la fundación serían falsas, lo que agrava aún más la situación.

Tanto los padres de los niños asistentes al CDI como los propios trabajadores se encuentran desesperados debido a las deficiencias en la alimentación de los menores.

Stefany Marriaga, veedora del CDI, expresó su preocupación en Sigue La W: diciendo “Tenemos esta problemática que son el no pago de las maestras, la alimentación no es garantizada, no hay cumplimiento de una minuta (…) el piso, el alcantarillado del CDI no es el adecuado, necesitamos ser escuchadas, levantar una voz por el derecho de nuestros 300 niños.”