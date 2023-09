En redes sociales se ha hecho tendencia y cada vez son más virales los videos en donde se evidencian imágenes satelitales de los techos azules en China. ¿Saben ellos algo que nosotros no? ¿para qué se están preparando? ¿se trata de un reseteo mundial? ¿Qué nos ocultan?, son solo algunas de las preguntas que los usuarios se plantean. Recientemente una teoría conspirativa contó que lo que habría pasado con el submarino ‘Titán’.

Los internautas aseguran que “algo sospechoso” está pasando con las casas del país asiático, pues en las imágenes compartidas a través de Google Maps y Google Earth, se puede ver que, en efecto, muchas partes tienen techos azules en China.

La teoría que circula es bastante intrigante: aseguran que la conexión está en los incendios globales y el llamado “reseteo mundial”. Muchos creen en la teoría de que para adueñarse de diversos lugares en el mundo, los países más poderosos provocan incendios por medio de rayos láser, mismos que supuestamente no funcionan con el color azul.

Se dice que quienes saben de esto han comenzado a pintar sus techos de ese color, para prevenir ser víctimas de los ataques.

Recientemente esta teoría cobró fuerza después de el gran incendio que se produjo en la isla de Maui, en el estado de Hawái, en el cual murieron alrededor de un centenar de personas, mientras otras miles quedaron damnificadas.

Esto debido a que, según lo expuesto en los videos, durante el lamentable suceso los artículos de colores predominantemente azules no se quemaron. Argumentando así, que el láser que está causando estos desastres sería inútil ante el color azul.

No obstante, la teoría se queda solo en eso, pues es falso que en China los ciudadanos hayan empezando a pintar los techos de sus casas de color azul para evitar un ataque con un “rayo láser”, en realidad, en el país hay construcciones con esta característica desde hace años y tiene que ver con los bajos costos del material.

Lo cierto es que tal y como prueban imágenes satelitales, los techos azules en China no son ninguna novedad, ni han surgido con los incendios en Hawái. Existen desde hace años en el país y son característicos de construcciones irregulares, así lo demuestran documentos gubernamentales obtenidos por la agencia EFE en Pekín.

Esa agencia internacional asegura que, “utilizando la herramienta de “secuencia acelerada” de Google Earth —que muestra imágenes históricas del planeta—, se puede comprobar que esto no es un fenómeno reciente. Las edificaciones con techos azules en Guiyang son visibles al menos desde principios de los 2000, contrariamente a lo que se dice en redes”.

La agencia EFE explica que “una búsqueda con palabras claves en Google encuentra fotos antiguas en el banco de imágenes Alamy, que ya documentaban en 2017 y 2018 la existencia de estos techos azules en varias ciudades chinas. Según la descripción de las instantáneas, los edificios con esta característica son vinculados a construcciones ilegales”.

De hecho también se puede ubicar un artículo fechado en 2014 en el portal “China Daily”, en el que se reseñó el surgimiento de “tejados de chapa azul en Guiyang”. De acuerdo a lo que se expone en el texto, este material se utiliza por ser barato y fácil para construir, y comúnmente se encuentra en zonas suburbanas.

Así entonces, el distintivo tejado azul está hecho de una especie de teja de acero, que es un material de construcción muy popular para casas autoconstruidas en muchos pueblos y ciudades.

Vale la pena contestar esta pregunta ante los constantes comentarios que se encuentran en redes sociales. El gran reseteo o gran reinicio, es una propuesta que nació desde el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), de transformar el modelo económico tras la pandemia.

El plan, cuyo nombre original en inglés es The Great Reset, fue presentado en la sede del Foro de Davos (Suiza) en mayo de 2020 por el príncipe Carlos de Gales y el director del WEF, el economista alemán Klaus Schwab.

El Gran Reinicio busca “resetear el capitalismo” para poner la naturaleza en el corazón del nuevo sistema y establecer “un nuevo contrato social para honrar la dignidad de cada ser humano”.

El Foro propone, entre otras cosas, fomentar los estímulos fiscales para relanzar la economía y utilizar nuevas variables para medir la capacidad económica de los países, pues el PIB, empleado como principal indicador, no tiene en cuenta la división de la riqueza ni la calidad de vida de los individuos.

No obstante, esta propuesta ha dado lugar a una especie de teoría de conspiración, en la que algunos plantean que existe un plan por parte de las potencias mundiales de adueñarse de lugares específicos, ocasionando desastres que parezcan obras de la naturaleza, como los incendios que han ocurrido recientemente en ciertas partes del mundo y que según la teoría se han provocado por medio de rayos láser.

Los conspirativos consideran al WEF un club de millonarios globalistas, es decir, líderes que pretenden eliminar los Estados para formar un único Gobierno global. Aseguran que el Gran Reseteo es el siguiente paso en el plan para establecer una dictadura tecnológica gobernada por Klaus Schwab, director del WEF, y Bill Gates, fundador de Microsoft.

No obstante, esto no hace parte de más que de especulaciones sin fundamento y según lo expresado por el WEF en sus debates o en su página, el Gran Reseteo es solo una serie de propuestas positivas que, aunque puedan pecar de idealistas, no son necesariamente malignas.