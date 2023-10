En el quinto día de guerra entre Israel y las milicias de Hamás, se tiene registro de 1.200 los muertos en Israel y los heridos superan los 3.000, mientras que el Ministerio de Sanidad palestino informó que hasta el momento hay 1.055 muertos en Gaza y al menos 5.184 heridos.

Para Vegas, en el caso de los médicos que tienen familia en Israel como él, es una situación muy compleja, ya que, quisieran estar todo el día en el Hospital ayudando, pero, por otro lado, tienen otras responsabilidades:

“Yo llevo viviendo aquí cinco años, yo soy español y siempre queda la duda si te deberías ir o quedarte, en mi caso particular no me voy a ir, es una situación compleja desde el punto de vista familiar, combinarlo con el laboral, el estrés y las alarmas”.