La extinción masiva es un evento en el que un gran número de especies de plantas y animales desaparecen de la Tierra. En los últimos 450 millones se han producido cinco extinciones masivas, principalmente por eventos naturales como los meteoritos y las erupciones volcánicas, pero algunos científicos creen que la Tierra se enfrenta a una sexta extinción masiva, esta vez causada por la actividad humana.

Los principales factores que la estarían impulsando son el cambio climático, la pérdida de hábitat y la contaminación. Un estudio de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, publicado en la revista Science, indica que el cambio climático está acelerando y causará, por sí mismo, la desaparición de casi un 8 % de las especies actuales.

(Vea también: El universo podría colapsar de manera muy violenta; científicos dicen que sería pronto)

Las especies más vulnerables serían las que viven en hábitats específicos, como los arrecifes de coral, las selvas tropicales o los bosques boreales. Estas especies se verían afectadas por el cambio climático, la pérdida de hábitat y la contaminación.

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN por sus siglas en inglés), incluye para 2023 a 42.100 especies en peligro de extinción, de las 150.388 evaluadas.

Los efectos del cambio climático se sentirán en todo el mundo. El aumento de las temperaturas hará que los hábitats se vuelvan más extremos, lo que hará que sea difícil que las especies se adapten. El aumento del nivel del mar inundará las costas, lo que desplazará a las especies que viven en estas zonas.

La pérdida de hábitat también será un factor importante en la extinción masiva. La deforestación, la agricultura intensiva y la urbanización están destruyendo los hábitats de las especies, lo que hace que sea difícil que las especies encuentren lugares donde vivir y reproducirse.

(Lea también: Muestran video de cómo sería realmente vivir en una gran nave espacial interplanetaria)

Además, los contaminantes químicos pueden dañar la salud de las especies, lo que puede hacer que sean más vulnerables a las enfermedades. La contaminación puede alterar los ecosistemas, lo que puede dificultar que las especies encuentren alimento y refugio.

Daniel Rothman, profesor de geofísica del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Planetarias del MIT y co-director del Centro Lorenz del MIT afirma que en el 2100 no significa que llegue el fin del mundo, sino que empezará un proceso que puede alargarse durante miles de años.

“Esto no quiere decir que el desastre ocurra al día siguiente. Está diciendo que, si no se controla, el ciclo del carbono entraría en un ámbito que ya no sería estable y se comportaría de una manera que sería difícil de predecir. En el pasado geológico, este tipo de comportamiento se asociaba con extinciones masivas”, afirmó en un artículo de Science Advances.

Las especies que sobrevivan a la extinción masiva del 2100, según sostenía el fallecido paleoantropólogo Richard Leakey, serán aquellas que sean capaces de adaptarse, que sean más flexibles y que tengan una mayor capacidad de respuesta a los cambios en su entorno. También, aquellas que habitan en zonas remotas y poco pobladas, pues estarían menos expuestas a los efectos del cambio climático y la actividad humana.

Lee También

La extinción masiva del 2100 sería un evento catastrófico que tendría un impacto profundo en la biodiversidad de la Tierra, por lo que es importante tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los hábitats naturales como se pretende con la Agenda 2030.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.