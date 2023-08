Hace más de 40 años el Instituto tecnológico de Massachusetts (MIT) publicó una investigación llamada ‘Limits to growth’ o ‘Los límites del crecimiento’, en la cual aseguraban que la economía a nivel global iba a colapsar para el año 2030. Esto en la época que se publicó no causó nada positivo, al contrario, fue muy criticado y de hecho, hasta se llegó a mencionar que no era cierto.

En total fueron 4 los integrantes del equipo investigativo, Dennis Meadows, Donella Meadows, Jørgen Randers y William Behrens III. Ellos aseguraron que si el mundo continuaba aumentando la producción, fomentando cada vez más el consumo, teniendo en cuenta también el crecimiento poblacional, se llegaría un punto en donde el sistema financiero colapsaría por completo.

Para argumentar esto, llevaron a cabo un experimento en donde hipotéticamente el mundo no cambió su tendencia consumista desde la que ya existía hace 40 años. Según los expertos, las finanzas a nivel mundial terminaron como una enana blanca, colapsando y consumiéndose así misma.

Cabe resaltar que el 2022 la población mundial llegó los 8.000 millones, lo cual, según la Organización de Naciones Unidas (ONU) significa que ahora hay cuatro veces los humanos que había en 1928. Aunque las previsiones es que este crecimiento se va a desacelerar, no obstante, muchas investigaciones apuntan todo lo contrario.

¿Qué dice Rees sobre todo esto?

El ecologista, economista y profesor de la Universidad de Columbia Británica, publicó un artículo científico titulado ‘La ecología humana del exceso: por qué es inevitable una corrección demográfica’, en el cual asegura que el ser humano está consumiendo los recursos del planeta de una manera que en un futuro no tan lejano, se presentaría un colapso en la humanidad.

Según el experto, todo esto podría suceder antes de que termine este siglo y por lo que concluyó en este estudio, todo esto afectará incluso a las familias y personas más adineradas de la Tierra, volviéndolas vulnerables ante la situación que se presentaría.