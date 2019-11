Entre las revelaciones que hizo para la revista, dijo que para ella un buen ‘polvo’ está ligado al tamaño del miembro de su pareja: “Dicen que el tamaño no importa, pero a mí sí. Se puede mover como Ricky Martin, pero si no está bien dotado, no me sirve. Además, tiene que ser arrecho, saber hacer un buen sexo oral y, sobre todo, hacerme reír”.

De igual manera, Aída Victoria dijo que aunque perdió su virginidad hace tres años, “hasta ahora es que la estoy pasando bueno”, pero aclaró a SoHo que solo ha estado con cuatro hombres, “porque he rodado con suerte y han sido muy buenos polvos”.

En el corto segmento de preguntas íntimas, la hija de la prófuga de la justicia también reveló que la única cirugía que tiene es la de los senos, y que aunque nunca ha estado con una mujer, sí tiene la fantasía de hacer un trío.