La exreina se casó con Daniel Roa Farias, su novio desde que tiene 13 años, y el que la ha acompañado en los momentos más significativos de su vida, como cuando participó en Miss Universo, certamen que estuvo a punto de ganar.

La pareja se comprometió a principios de 2025. Las amigas de ella le hicieron su despedida de soltera en París y, en agosto, los enamorados unieron sus vidas para siempre, ante la ley, en Tovar (Venezuela),

Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Pereira, no faltó a la importante celebración de su hija mayor, y la entregó. Lo más valioso para la pareja era poder conta con la presencia de sus abuelos, pero, infortunadamente para Roa Farías, el de él falleció antes, contó ella.

No obstante, los venezolanos, que también se hicieron socios de un negocio, contaron con la presencia del resto de sus seres más amados, tal y como lo soñaron, en una ceremonia supremamente íntima.

Amanda Dudamel no se casó con un vestido blanco

Lo más llamativo de la ceremonia sin duda fue el vestido que utilizó Amanda Dudamel, pues hasta en los matrimonios civiles, las novias suelen usar trajes de color blanco o colores claro.

Sin embargo, Dudamel rompió todas las tradiciones y lució un vestido café, ajustado al cuerpo y con un estilo de capota, para su cabeza. El novio se vistió con un traje de un color igual, que combinó con una camisa de un tono distinto.

Los esposos quisieron honrar su país de origen y, por lo mismo, en el menú incluyeron productos típicos de Venezuela, como los tequeños y pastelitos andinos. Asimismo sirvieron los platos favoritos de cada uno de ellos y se los hicieron saber a sus invitados.

