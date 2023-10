En los últimos ocho días, los delincuentes han hecho de las suyas en Villa de Leyva, aprovechándose de la confianza de sus habitantes; según el alcalde de este municipio, Javier Castellanos, se han presentado dos casos en los que desconocidos abordan a adultos, especialmente en cajeros automáticos para intentar hurtarles dinero, en el último caso un sujeto intentó desocupar la cuenta bancaria de un hombre retirando seis millones de pesos.

“Lamentablemente tuvimos una situación que se ve en las ciudades grandes, es otro tipo de delincuentes que lastimosamente llegan a nuestro municipio, este delincuente le ofrece ayuda a un adulto mayor para hacerle su transacción en un cajero del municipio y lo engaña bajo la modalidad de cambio de tarjeta, le roba su tarjeta y le hace un retiro de seis millones de pesos”, explicó el mandatario.

Los gritos del adulto mayor al darse cuenta del hurto, alertaron a la comunidad quienes atraparon al delincuente.

“El señor se da cuenta y avisa la comunidad, grita y hace el llamado de solidaridad a toda la gente de la comunidad en la calle, mientras tanto llaman a la policía y el sujeto es capturado en una de las calles principales con varias tarjetas y con el dinero, ahí la policía lo pone a disposición de las autoridades”, afirmó.

En el segundo caso, la víctima fue una profesora del municipio a quien un delincuente le hurto tres millones de pesos.

“En días pasados se había presentado también con una profesora aprovechando el fin de mes, preciso viernes 29 día del pago de los profesores, el tipo se acerca, la saluda y posteriormente la invita a tomar un café, la embolata y le hurta el dinero”, indicó el alcalde.

El mandatario hizo un llamado a la comunidad para prevenir este tipo de delitos teniendo en cuenta que esta temporada del año se presta para que los boyacenses y colombianos muevan cierta cantidad de dinero que no es usual y delincuentes suelen aprovechar el factor de oportunidad.

“Es un tema lamentable pero hay que decir que debemos tener en cuenta las recomendaciones, no aceptar la ayuda de extraños en los cajeros, no dejarnos convencer de personas que no conocemos, no aceptar nada de tomar café o ir a algún lado después de retirar alguna suma de dinero y también la recomendación de la Policía Nacional que es solicitar el acompañamiento ya dentro de las entidades financieras”, reitero.

