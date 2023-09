Hoy muchos de los colombianos que tienen motos o vehículos de bajo cilindraje pagan como máximo 280 mil pesos por el seguro obligatorio (Soat), lo que les representa un alivio. Pero, a quienes no les ha ido muy bien con esta medida es a los prestadores de servicios de salud, han atendido a más de 650.000 personas afectadas por accidentes de tránsito desde la fecha en que empezó a funcionar la tarifa diferencial del Soat.

Las IPS se enfrentan a un escenario de presión financiera y podemos decir que son tres grandes situaciones que hoy tienen en jaque a estas instituciones del país por cuenta de la implementación de este subsidio.

Lo primero, una clínica o un hospital debe entregar facturas hasta a 3 entidades diferentes (Aseguradora, ADRES y EPS) por los servicios prestados a un solo ciudadano.

Lo segundo, tiene que ver con la documentación necesaria para que la ADRES pague las cuentas a las clínicas. En tercer lugar, las demoras en la expedición de la reglamentación del decreto de finales del año pasado que habilitó la tarifa del Soat diferencial. Hoy, según reveló a Caracol Radio Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia (UNIPS), el déficit por el Soat subsidiado asciende a los 220 mil millones de pesos.

“Requiere una revisión de conjunto, no por el problema financiero que señalan de la tarifa si es buena o no si, pero eso es venir acompañado de fórmulas, también de responsabilidad social, de fórmulas de vigilancia por parte del Ministerio de transporte de la policía, con formas de hacer exigir la responsabilidad social y la obligación. Tenemos un bloque de facturación y de costo bastante alto porque son aquellos pacientes que superan 11.000.000 de pesos. Eso quiere decir que son pacientes con accidente bastante grave, requieren de muchas cirugías, requieren de cuidados intensivos y una hospitalización mucho más larga. Se calcula que puede ser el 9% del total de las personas accidentadas, las que, por su nivel de accidentalidad, requieren un mayor nivel de complejidad”, explicó Toro.

Lo anterior deja claro otro hecho que es muy importante considerar sobre el Soat con tarifa diferencial, El de monto de hasta 11.000.000 millones de pesos. Cuando la atención de un accidente de tránsito supera este valor, la financiación empieza a correr por cuenta de la ADRES y no de la aseguradora. Aquí es donde es determinante el segundo punto de esta problemática, la documentación.

“Se estableció que, las compañías de seguros nos deben de expedir un documento que se llama agotamiento de cobertura, pero ese certificado de ir detallado. Y ahí es donde hemos tenido todos los inconvenientes porque las compañías de seguros, pues hasta ahora no han podido desde sus plataformas y desde su estructura interna poder expedir el certificado. No se están expidiendo un certificado, diríamos sencillo, donde pues nos notifican que efectivamente ya se agotó la cobertura, pero la norma quedó establecida, que debe ser en detalle y ahí es donde estamos teniendo inconvenientes porque las compañías de seguros no están expidiendo certificados en ese detalle”, señaló el dirigente gremial de las EPS.

Según esta información, si las aseguradoras no expiden el certificado de agotamiento con el informe detallado, la ADRES por norma no está habilitada para realizar los desembolsos que le reclaman las clínicas y los hospitales.

A propósito, el certificado detallado fue un requisito que se conoció tan solo en marzo, cuando el Ministerio de Salud expidió un acto administrativo para reglamentar el decreto del Soat con descuento. Pasaron tres meses en los que el Soat estaba funcionando con el subsidio y las clínicas, los hospitales y la misma ADRES no tenían claridad sobre cómo se iban a realizar los pagos.

A la fecha, podemos decir que las clínicas y los hospitales no han recibido un solo peso por las atenciones a los accidentados que superan el monto aproximado de 11.000.000 de pesos, máximo valor que cubren las aseguradoras. Con todo este panorama, son 9 meses en que las clínicas y los hospitales han atendido accidentes de tránsito sin recibir de vuelta los recursos invertidos en los servicios prestados a los colombianos.

Caracol Radio se puso en contacto con la ADRES, lo primero que nos hicieron saber es que ellos ya le enviaron una carta al Ministerio de Hacienda pidiéndole 460.000 millones de pesos desagregados del presupuesto general de la nación de este año y están a la espera de que Hacienda libere esos recursos.

Esta entidad que administra el dinero del sistema de salud asegura que los recursos no son el mayor inconveniente, su interés es pagarle lo antes posible a la red prestadora y que el verdadero inconveniente está en las demoras por estos temas de tramites que les contamos. Félix León Martínez, director de la ADRES, confirmó que para octubre podría quedar modificado el acto administrativo que exige el certificado de agotamiento detallado.

“estamos oficializando y de acuerdo con que el Ministerio nos ayude a simplificar un poquito este requisito de certificado de agotamiento de las pólizas de las aseguradoras, que es una solución parcial que hemos acordado en las últimas dos semanas. YY estamos formalizándolo con con el Ministerio. Yo creo que en un ajuste a la resolución se puede tomar entre 2 y 3 semanas y podríamos por lo menos, eh, garantizar que un volumen de las primeras cuentas que están llegando a empiecen su trámite”, dijo Félix León Martínez.

Con esta solución inicial esperan empezar a reconocer las primeras cuentas que se han presentado por SOAT diferencial a la entidad. En este punto persisten algunos inconvenientes, relacionados con las demoras en la expedición de la reglamentación del decreto de fin de año.

La reglamentación de los certificados solo se conoció en marzo y, en consecuencia, la ADRES solo abrió la ventanilla de pago en agosto, se tenía un estimado de que mensualmente llegarían 6 mil cuentas por este concepto.

En relación a esto, desde la apertura oficial de la ventanilla y en lo que llevamos de septiembre han ingresado a la ADRES cerca de 1.120 facturas, de las cuales solo 6 cumplen con los requisitos para proceder al pago. Se espera entonces que con esta modificación del certificado de agotamiento por lo menos para octubre se evacuen esas más de 1.100 facturas que están represadas.

Con el objetivo de agilizar toda esta tramitología, el director de la ADRES insiste en que se vuelvan a conformar mesas intersectoriales sobre el SOAT

“Requiere una revisión de conjunto, más allá de la discusión por el problema financiero que señalan de la tarifa: si es buena o no si no. Esto debe venir acompañado de fórmulas, también de responsabilidad social, de estrategias de vigilancia por parte del Ministerio de transporte, la Policía, con formas de hacer exigir la responsabilidad social y la obligación”, concluyó el director de la ADRES.

