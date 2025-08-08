El fundador de Tucolchón.com, Armando Caycedo, habló en Portafolio sobre la expansión que tiene proyectada para su negocio y que quiere llevar a cabo antes de que termine el año 2025.

Esta empresa multimarca ha tenido mucha acogida entre los colombianos, por la oferta de varios productos para el descanso de distintos precios, y la posibilidad de ver la composición de los colchones y probarlos antes de comprarlos, lo que no es común, de acuerdo con Caycedo.

“[…] Gracias a un sistema de exhibición por muestras, podemos presentar todas las marcas y permitir que el cliente pruebe los productos. Los colchones están abiertos para que puedan ver su estructura y materiales. No tienen que creer solo en lo que dice el vendedor, pueden ver, tocar y probar”, declaró.

Precisamente por eso, dijo al medio el empresario, su compañía familiar ha tenido un crecimiento “significativo”, lo que les permitió abrir sus primeros tres puntos de venta, y por lo que planean abrir dos o tres nuevas tiendas más, antes del fin de año.

Lee También

(Vea también: Quién es el dueño de Romance Relax, empresa de colchones que manda sobre Spring y más)

Caycedo aseguró en la entrevista que por ahora están en proceso de evaluar cuáles ubicaciones son las más favorables para abrir las nuevas sucursales de la compañía, pues ya tiene presencia en el centro comercial Santafé (de Bogotá), en el centro comercial Ecoplaza (de Mosquera, Cundinamarca) y en Kennedy, en el sur de la capital colombiana. Con este plan buscan posicionar la marca, para que en los años siguientes crezcan las ventas.

“Este año es de apertura y posicionamiento, pero para 2026 proyectamos ventas por unos 3.500 millones de pesos en nuestras ocho tiendas. Y para el 2027, esperamos superar los 5.000 millones de pesos. Apostamos por este crecimiento gracias a nuestro modelo de ventas, al enfoque en capacitación del personal y a la oferta multimarca”, agregó.

¿Cuánto tiempo es recomendable tener un colchón?

El tiempo recomendado para cambiar un colchón es entre 8 y 10 años, dependiendo del tipo, el uso y los cuidados que se le den. Con el paso del tiempo, los materiales del colchón pierden firmeza, soporte y capacidad de adaptación al cuerpo.

(Vea también: Dónde botar muebles y colchones viejos en Bogotá: hay formas correctas de desecharlos)

Esto puede provocar problemas como dolor de espalda, molestias musculares, insomnio o incluso alergias causadas por la acumulación de ácaros, polvo y humedad.

Los especialistas recomiendan revisar si el colchón presenta hundimientos visibles, deformaciones, ruidos al moverse o si se despierta con dolor de cuello o espalda. Esto indicaría que ya es hora de cambiar el colchón.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.