En noviembre del año pasado el Gobierno bajó en un 50% el precio del Soat sólo para motos de bajo cilindraje, autos de negocio y taxis, sin embargo, tras alarmas de varios sectores, ahora la Contraloría alerta que esto dejará un hueco fiscal de $ 810.000 millones, lo que significará un esfuerzo fiscal con cargo al Presupuesto General de la Nación.

“Al no lograr el aumento de asegurados con la póliza Soat y con la reducción de la tarifa, se vienen disminuyendo las contribuciones y transferencias de ley para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como los recursos que administra la Adres, del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -Fonsat- destinados al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados y otros recursos de la contribución destinados para la cofinanciación del Régimen Subsidiado; monto que se estima supera los $ 300.000 millones, para 2023, con base en información suministrada por la Adres”, señala la Contraloría.