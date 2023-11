No paran las estafas a través de redes sociales y por los chats de WhatsApp, en Armenia una mujer fue víctima al depositar 500.000 pesos para supuestamente pagar el Soat a través de un enlace que le enviaron por este medio y resultó ser falso.

La víctima le relató a Caracol Radio que le llegó el mensaje al parecer de la agencia de Seguros del Estado para que de forma rápida y efectiva cancelara el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito mediante el Daviplata (que anunció cambios) con un descuento del 10% y resultó ser una página falsa por lo que perdió su dinero y se quedó sin el Soat.

Y agregó “yo todo lo pago por internet, busque la página de Seguros del Estado y es igualita a la original. Escribí al número de WhatsApp y me respondieron, me pidieron los datos del vehículo y luego pidieron una transferencia bancaria, hice el pago por Daviplata y me dijeron que en 24 horas estaba listo el Soat, y resulta que no estaba. Al llamar nuevamente, pues ya no me contestaron, entonces llamé a un número de Seguros del Estado y me dijeron que ellos no utilizan el chat de la red social para ese tipo de pagos y ahí fue donde me di cuenta de que me habían estafado”.

