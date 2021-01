La imagen del noticiero de las 10 en BBC Wales se volvió viral y se suma a las ‘embarradas’ de las videoconferencias, que se han popularizado con más fuerza durante estas épocas de pandemia.

La ciudadana galesa Yvette Amos estaba en una videoconferencia con otras personas en las que hablaba sobre desempleo durante la pandemia, pero los televidentes no dejaron pasar la oportunidad para notar el juguete sexual ubicado entre los libros de la biblioteca, justo a espaldas de Amos, sobre su hombro derecho.

El hecho tampoco pasó desapercibido para Grant Tucker, corresponsal de Medios y Entretenimiento del Sunday Times, quien publicó este trino en el que alerta sobre los peligros de no revisar los objetos de fondo para una entrevista:

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk

Otros televidentes que se percataron del curioso objeto hicieron los siguientes comentarios, recogidos por el diario inglés The Sun:

En el siguiente trino, el tuitero dice con bastante humor que en plena cuarentena las personas tienden a aburrirse mucho:

Did anyone see the lady on BBC Wales with a dildo on her bookshelf. Guess these long lockdown days can be boring 🤣 pic.twitter.com/NBSgZmZiIO

— Lintstein🤘⚽️🐟 (@staffsref) January 27, 2021