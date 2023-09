El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que, con la procuradora Margarita Cabello Blanco, le enviará una carta al presidente Gustavo Petro solicitándole que garantice que las investigaciones judiciales se puedan adelantar en el territorio colombiano.

Esto luego del ataque armado que sufrió el helicóptero que transportaba a una comisión de expertos investigadores de las dos entidades hasta Tierralta, Córdoba, para esclarecer lo ocurrido con el caso de los militares disfrazados.

En una rueda de prensa que ofreció en la noche de este miércoles, el fiscal Barbosa resaltó su preocupación por el peligro que corren esas investigaciones: “No existen garantías de investigación en Colombia. El Ejército Nacional no da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General”, lamentó.

