El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, publicó en su cuenta de Twitter un trino donde se veía una imagen de la campaña de Juan Carlos Upegui y el mensaje: “Los temas más importantes para Medellín, desde Consejo de Gobierno. Conéctense”.

La publicación en Twitter ocurrió a las 8:41 de la noche, un horario no habitual para los consejos de gobierno, que tradicionalmente es a las 5:30 am los lunes y que esta semana no hubo.

(Lea también: A un adulto mayor lo hirieron, le echaron gasolina y le prendieron fuego en Medellín)

La publicación consistía de una transmisión en directo que duró tan solo 2 segundos, pero donde se veía la imagen a favor del candidato quinterista, a quien Federico Gutiérrez lo denunció penalmente. El trino fue borrado minuto después.

Al respecto, el alcalde Daniel Quintero aseguró en la misma cuenta de Twitter que se trató de un hackeo: