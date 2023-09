La situación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en el Atlántico ha alcanzado niveles críticos después de 10 días de parálisis en los servicios. La desaparición de Judith Pacheco, administradora de las fundaciones, seguida de su declaración de bancarrota, ha dejado sin recursos económicos a tres fundaciones que atienden a aproximadamente 3.500 menores.

Dayerlin Benítez, una madre afectada por esta crisis, expresó su preocupación: “Desde el ICBF no nos han dicho nada, hemos comenzado con marchas y manifestaciones, pero han sido en vano”.

Sigue La W ha buscado respuestas del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), pero, excepto por un comunicado inicial, los acercamientos han resultado infructuosos. En la última comunicación, respondieron al programa que dirigiéramos un correo al ICBF para obtener una respuesta más contundente.

Alejandra Florez, otra madre afectada por la situación, advirtió: “Si esta situación no se soluciona rápidamente, me veré obligada a renunciar a mi trabajo porque no tengo con quién dejar a mi hija, y eso empeoraría la situación”.

Esta crisis en los CDI del Atlántico plantea serias preocupaciones sobre el bienestar de los niños y la falta de apoyo de las autoridades responsables. La comunidad espera una pronta solución a esta problemática que afecta a miles de familias en la región.