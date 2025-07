La terrible tragedia que sacudió las tierras caribeñas de Colombia, con el fallecimiento de tres integrantes de una familia bogotana en San Andrés, está marcada por el misterio mientras las autoridades avanzan en la investigación.

El 11 de julio de este año, la tranquilidad paradisíaca se vio interrumpida cuando Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de 4 años, Kevin Matías Martínez Canro, fueron encontrados sin vida en la habitación del hotel donde se alojaban.

Luego de los hechos, se encuentran en la mira las condiciones de la habitación del hotel Portobelo Convention, donde fueron hallados los cuerpos luego de que uno de los miembros de la familia solicitara cambio de dormitorio.

El descubrimiento se dio cuando el padre de Viviana, preocupado por la ausencia de noticias, decidió llevarles café y encontró la escena estremecedora. Las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos descartaron de antemano la hipótesis de un acto violento, lo que redirige la mirada de los investigadores hacia otras posibilidades.

En medio de la conmoción nacional, un nuevo testimonio revelador ha salido a la luz: el pequeño Kevin Mathías Martínez Canro, de solo 4 años, habría llegado a la isla ya presentando problemas de salud.

Se trata de un diálogo que sostuvo con Noticias Caracol Mayerly Hurtado, hija de Canro, quien afirmó que su madre le había comentado que Kevin llegó enfermo a la isla.

“Mi hermanito, mi Mati de 4 años… mi mamá me dijo que ellos llegaron sobre las 10 al hotel y me contó: ‘Mi Mati llegó malito, se me enfermó, está que vomita'”, dijo Hurtado al citado canal.