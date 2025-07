El gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, atraviesa actualmente por un proceso de transformación y reconfiguración trascendental en su gabinete ministerial.

En el último consejo de ministros, Petro puso sobre la mesa nuevos cambios: “Yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el programa de gobierno y no lo aplique. Sea del color político que sea, el gobierno no puede permitir que se burle al pueblo”.

Cambios recurrentes de ministros en Gobierno Petro

Desde que Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, su gabinete ha sufrido múltiples modificaciones, convirtiéndose en fiel reflejo de su gestión que busca forjar una administración que responda categóricamente a sus objetivos. Según reportes, en lo que llevamos del año 2025, se han producido cambios significativos en 14 de las 19 carteras ministeriales, reemplazando a ministros con vasta experiencia por colaboradores novatos más leales y jóvenes.

“La alta rotación en los puestos es una clara muestra de este cambio”, señala el diario local. Dos de los pocos ministros que han mantenido su posición durante más de un año son el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la Ministra de Ciencia, Yesenia Olaya.

Este periodo de transformación también ha sido testigo de la renuncia o remoción de varios ministros importantes como los de Cultura, Interior, Ambiente, Trabajo y Defensa. Uno de los movimientos más impactantes fue la renuncia de la Ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, quien es una aliada cercana del presidente Petro. En su carta de renuncia pública, Ramírez afirmó que su alejamiento buscaba permitir un tránsito político sin sectarismos ni ambigüedades.

#ATENCIÓN | “No encuentro el gabinete que cumpla el programa del Gobierno”, el presidente Petro anuncia que hará cambios en varios ministerios. pic.twitter.com/oYp7NEsBmO — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 16, 2025

La gestión de Petro se ha caracterizado por la exigencia de que los ministros cumplan a cabalidad con el plan de gobierno. Aquellos que no lo hacen, o que generan debates internos, son sustituidos sin contemplaciones. En una reciente junta, Petro pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros con el objetivo de reestructurar el gabinete y buscar una mayor eficiencia y cohesión.

La controversia no ha sido ajena a este proceso. La designación de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial, por ejemplo, generó tensiones debido a las acusaciones legales en su contra, lo que provocó la renuncia de Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación.

En junio de 2025, Petro convocó un nuevo Consejo de Ministros con el fin de discutir temas frágiles, especialmente los relacionados con las finanzas del país. Se espera que esta reunión facilite nuevos ajustes en el gabinete y en las políticas públicas para mejorar la gestión estatal.

¿Por qué es tan alta la rotación en el gabinete de Gustavo Petro?

La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en las ambiciones políticas y sociales del presidente. Gustavo Petro busca construir un equipo de Gobierno que esté firmemente alineado con sus objetivos y sea fiel a su visión, incluso si eso significa una alta rotación en su gabinete. En este sentido, se espera que la tendencia continúe en los próximos meses, mientras se siga buscando construir un gobierno efectivo y coherente.

