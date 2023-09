A través de su cuenta de X (antes Twitter), el exsenador Arturo Char entregó sus primeras declaraciones después de su llegada a Colombia.

(Le puede interesar: “Que caiga el que tenga que caer”: Aída V. Merlano, sobre problema que tiene Arturo Char)

En su pronunciamiento aseguró que, una vez notificado por la Corte Suprema de Justicia, inició la gestión correspondiente para su regreso al país y presentarse ante las autoridades.

Asimismo, aseguró que afrontará su defensa sin desfallecer.

Adicionalmente, mencionó que nunca ha estado prófugo de la justicia y explicó que el motivo por el que trasladó su lugar de residencia a EE.UU. fue por temas familiares.

“Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE.UU. por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”, afirmó.