El aeropuerto Juan Vicente Gómez recibió el vuelo inaugural que busca reactivar el comercio en la frontera de Venezuela, luego de 11 años cerrado al público.

A través de un acto protocolario en el que un arco de agua realizó el bautizo del avión que aterrizó en la terminal aérea, en este lugar se cortó la cinta, y se recibieron a 52 pasajeros que salieron desde el aeropuerto de Caracas (Maiquetía) y llegaron al municipio Bolívar, frontera con Villa del Rosario.

El avión Embraer 190 tiene una capacidad para 101 pasajeros y la mañana de este viernes tocó la pista de 3 kilómetros de la terminal aérea fronteriza. Con esto le da paso a la reactivación de vuelos entre San Antonio del Táchira y Caracas con una frecuencia de dos vuelos los lunes y viernes. Si bien no se conocen los horarios con los que operará, se habla de la posibilidad de que se produzcan en horas de la mañana.

Las expectativas están dadas según los pasajeros; Cristian Norey es uno de ellos, es un joven venezolano que vive desde hace más de 6 años en Colombia y contó su experiencia.

“me enteré de que el aeropuerto estaba funcionando porque estaba comprando para salir desde el aeropuerto de La Fría y me apareció en la página la opción de comprarlo desde San Antonio del Táchira y aproveché. No me pareció muy caro porque me costó más de 180 dólares cada pasaje y compré el de ida y vuelta” manifestó.

Por otra parte, las empresas de turismo están también a la expectativa pues en una década muchas cerraron sus puertas y hoy están en primera fila esperando que se abran los cielos para el transporte aéreo de pasajeros, pues con esto los viajeros se ahorran cien dólares en cada recorrido.

El gobernador del estado Táchira, Fredy Bernal, quien llegó hasta la frontera dijo a Caracol Radio que “ya estamos haciendo los trámites para los vuelos internacionales, de aquí saldremos para el mundo. Esto implica la reactivación de las economías, esto implica un impacto sobre los hoteles, sobre las posadas”

El mandatario regional manifestó además que “lo primero que hay que señalar es que once años cerrado este contacto de la frontera con el resto del país. Hemos hecho un esfuerzo conjunto de Baer que es la empresa nacional de aviación y la gobernación para que se vea este logro. Los pasajeros están felices por el contacto directo”

La actividad se produce en medio de las críticas sobre los arreglos de última hora realizados a las instalaciones del aeropuerto para cumplir con la actividad prevista este viernes.