Según la Nasa las tormentas solares ocurren cuando la energía magnética se acumula en la atmósfera solar cerca de las manchas solares y repentinamente es liberada en un estallido equivalente a millones de erupciones volcánicas.

Estas partículas y radiaciones pueden interactuar con la magnetosfera de la Tierra, generando disturbios en el campo magnético del planeta.

La Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), junto con la Nasa, alertaron que una nueva Tormenta solar ‘caníbal’ o también conocida como ‘eyección de masa coronal’ podría afectar la Tierra durante este fin de semana.

El fenómeno astronómico, a diferencia de los eclipses y las lluvias de estrellas que suelen ser un espectáculo visual, podría estar afectando principalmente los sistemas de radio y GPS de la Tierra. Así lo explicó en su cuenta de X la experta en meteorología espacial, Tamitha Skov, que forma parte del equipo de Nasa TV.

A Direct Hit! The impressive #solarstorm launched in the Earth-strike zone has been modeled by Nasa. The storm is predicted to hit Earth by midday December 1. Along with two earlier storms already en route means we have a 1,2,3-punch. If the magnetic field is oriented correctly,… pic.twitter.com/XLCAbmjXZ7

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) November 29, 2023