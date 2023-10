Hamás es uno de los grupos armados islámicos que defienden el territorio palestino lanzaron varios cohetes hacia el territorio de Israel el pasado 7 de octubre. Esto provocó la muerte de cientos de personas y causó que Israel declarara formalmente el estado de guerra.

Además, Israel emitió una orden de emergencia para que sus ciudadanos puedan utilizar armas.

Con los ataques, dos colombianos se encuentran desaparecidos y sus familiares hacen lo posible por encontrarlos.

Todo esto ocurre debido a que Palestina e Israel llevan décadas luchando por el territorio palestino. La importancia de la zona se debe a que es considerado como un lugar sagrado para musulmanes, judíos y católicos. Es decir, tiene que ver con la religión.

Además, antes del conflicto este territorio pertenecía al Imperio Otomano y era habitado por árabes y musulmanes. Sin embargo, con el tiempo los judíos (movidos por los ideales sionistas) comenzaron a llegar a la zona. A su vez, el movimiento sionista ha defendido la idea de que exista un Estado para los judíos.

Reino Unido administraba el territorio palestino tras el cese de la Segunda Guerra Mundial. Pero sus promesas incumplidas derivaron en que los judíos y palestinos comenzaran a enfrentarse de forma violenta. Además, luego de la Segunda Guerra Mundial, para los judíos se hizo más que evidente la necesidad de establecer un territorio propio.

Pese a que en un principio se buscaba dividir el territorio, palestinos e israelíes no han estado a favor de la iniciativa de la ONU. Fue por esto que en 1948 se consolidó Israel, pero se han dado distintos enfrentamientos que han dejado a miles de muertos.

En medio de los ataques, Ivonne Rubio, joven colombiana de 26 años y su pareja, se encuentran desaparecidos. Es por esto que en Caracol Radio habló Julio Rubio, padre de la joven.

De esta forma, el padre señaló que su hija lo llamó para alertarlo de lo que sucedía, pero él no entendió a qué se refería ella. “Papi, estamos en guerra”, indicó Ivonne. Esas han sido las últimas palabras que Julio escuchó de ella.

“El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, aclaró.