Kelsey Hatcher, que nació con dos úteros y dos cérvix, dijo que sabe desde hace tiempo que su cuerpo es especial, pero aún así se sorprenderá al saber que estaba embarazada de gemelos, informó WVTM, una filial local de la NBC. Hatcher, que ya tiene tres hijos, descubrió que estaba embarazada de cada uno de sus úteros durante su primer ultrasonido la primavera pasada, según el medio.

“Le dije: ‘Bueno, ahí hay dos’. Y él me contestó: ‘Mientes’”, cuenta Hatcher sobre la primera vez que le dijo a su marido, Caleb, que iba a tener gemelos.

Richard Davis, experto en embarazos de alto riesgo del Hospital de la Universidad de Alabama-Birmingham, en Estados Unidos (donde murió hermana de Donald Trump), dijo a la WVTM que “muy por debajo del 1 %” de las mujeres nacen con doble útero y doble cuello uterino. Tal vez 3 de cada 1.000 mujeres podrían tenerlo”, dijo Davis. “Y luego la probabilidad de tener un gemelo en cada una es realmente una locura”.

