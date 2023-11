Caio Benicio, migrante brasileño que trabaja como repartidor de Deliveroo en Dublín, Irlanda, estuvo en La W para hablar de la proeza que hizo al salvar a una niña de un hombre que la estaba agrediendo.

Según comentó Benicio en La W, aliado de Pulzo, el hombre estaba atacando con un arma blanca a la niña, por lo que sin pensarlo intercedió ante la mirada de varias personas.

“Trabajo haciendo entregas. Un poco pasada en la tarde pasé por un sector transitado y me paré en una escuela. Allí había una discusión entre un hombre y una mujer, luego me di cuenta de que una pequeña niña estaba involucrada y me di cuenta que el hombre estaba halando a la niña”, mencionó.

“El hombre tenía un cuchillo. Detuve la moto de inmediato y todo ocurrió muy rápido. Todo fue instinto porque veía que el hombre estaba hiriendo a la niña”, añadió.

Posteriormente, contó que tuvo que ir a la Policía en Irlanda y luego fue a su casa, donde vio videos de su heroica acción. Finalmente, mencionó que las manifestaciones por la inmigración pueden ser solo una excusa para una protesta mayor por otra razón. “Yo soy inmigrante y terminé salvando a la niña”, mencionó.

