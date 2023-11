El salario mínimo hace parte de los temas de más interés para los colombianos en el último trimestre del año, pues impacta las finanzas de más de 3.2 millones de ciudadanos de forma directa -a quienes reciben esta remuneración mensual- pero también afecta la economía nacional, pues con él se regulan los precios de bienes y servicios.

Las apuestas sobre cuánto será el aumento del próximo año ya empiezan a hacerse y según analistas el porcentaje no debería sobrepasar el 9 %, dado que llegar a un alza de dos dígitos no iría acorde con las metas de inflación.

Para el próximo 28 de noviembre se tiene previsto que se instale la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde inicia el proceso de negociación para el incremento del salario mínimo para el año 2024, así lo informó la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Si el salario mínimo de 2024 aumenta según el último índice de la inflación, que de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cerró en 10,48 % en el mes de octubre, el salario mínimo quedaría la cifra en $ 1′281.568 COP, teniendo en cuenta que 1 SMLMV equivale en el 2023 a $ 1′160.000 COP.

Así mismo, hay que tener en cuenta que, por norma, la variación no puede estar por debajo del dato de inflación.

Teniendo en cuenta el panorama, vale la pena comparar la situación de Colombia con la del resto de países de la región.

¿Cuáles son los mejores salarios mínimos de Latinoamérica?

La revista Bloomberg realizó un estudio sobre los salarios mínimos en América Latina, en donde señala que Costa Rica es el país de la región con el salario mínimo más alto, con 603 dólares por mes este 2023, lo que en pesos colombianos serían aproximadamente $2 millones 433.105.

Le siguen Uruguay con UYU $ 21.106 (US $ 540), Chile se encuentra en el tercer lugar con salario CLP$410.000 (US $ 475), Ecuador con US $ 450, el top cinco lo cierra Guatemala con GTQ $ 3.166 (US $ 403).

Salarios mínimos: en qué puesto está Colombia en Latinoamérica

Costa Rica: 603 dólares (350.975 colón costarricense) Uruguay: 540 dólares (21.106 pesos uruguayos) Chile: 475 dólares (410.000 pesos chilenos) Ecuador: 450 dólares (usa mayormente la moneda estadounidense) Guatemala: 403 dólares (3.166 quetzales). El Salvador: 365 dólares (el país usa mayoritariamente la moneda estadounidense) Paraguay: 349 dólares (2 millones 550 guaraníes paraguayos) Panamá: 326 dólares (su moneda, el Balboa, vale lo mismo) México: 325 dólares (6.310 pesos mexicanos) Bolivia: 325 dólares (2.250 bolivianos) Honduras: 316 dólares (7.802 lempiras) Perú: 269 dólares (1.025 soles peruanos) Brasil: 250 dólares (1.320 reales) Colombia: 242 dólares (1 millón 160 mil pesos colombianos) República Dominicana: 209 dólares (11.900 pesos dominicanos). Argentina: 189 dólares (65.427 pesos argentinos) Venezuela: 8 dólares (130 bolívares).

La revista Bloomberg señala que cada país está sujeto a diferentes factores entre los que destacan la inflación, las políticas de estímulo y el desempeño de la actividad económica.

Teniendo en cuenta el estudio de Bloomberg, Colombia se encuentra entre los países de la región con salarios mínimos de los más bajos. Entre los 17 países que participaron en el estudio Colombia se ubica en el puesto 14 con un sueldo de COP $ 1.160.000. Con la conversión al dólar el salario mínimo equivale a 242 dólares mensuales.

Cabe mencionar que en nuestro país los parámetros económicos a tener en cuenta en la negociación del aumento son el Índice de Precios al Consumidor IPC y el Producto Interno Bruto PIB causado este año y el que se proyecte para el próximo año, además del índice de productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

¿Por qué los salarios mínimos en América Latina son bajos?

Las huellas económicas que dejó la pandemia y la ola inflacionaria que recorre el mundo, han sido determinantes para la región, que está pasando por un momento difícil marcado por altas tasas de interés y bajo crecimiento económico.

Expertos señalan que cerca de la mitad de la población latinoamericana trabaja en el sector informal, es decir, vive según lo que puede conseguir cada día, no tiene contrato laboral, ni estabilidad, ni seguro social, ni ahorros para su vejez.

Por otro lado, recientemente, en el marco del Congreso Nacional de Comerciantes Empresariales de Fenalco, el presidente de este gremio, Jaime Alberto Cabal, aseguró que el aumento del salario mínimo en Colombia no debería ser mayor de dos dígitos. Aseguró que un aumento considerable del salario mínimo traería una repercusión negativa en la economía del país.

“Volver a un nivel de salario mínimo muy por encima de la inflación, como es lo que ha ocurrido en el año anterior y en el pasado reciente, sería contribuir aún más al problema de la inflación”, aseguró.

