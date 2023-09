Sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de incluir en la factura de energía una cuota mensual para poder financiar la movilidad de los ciudadanos en el sistema de transporte público, hay voces en contra como las de algunas comercializadoras de energía.

Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagaramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los dias y durante el tiempo que sea? Sería aparentemente, y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2023

Ante los micrófonos de La W habló Marta Aguilar, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Comercializadoras de Energía, que comentó no estar de acuerdo con el anuncio del presidente hecho a través de su cuenta de X.

“No es que no me guste, es que no es una propuesta. El presidente pone por X “qué tal si”, pero no ha hecho ningún estudio, no hay bases. En países evolucionados el transporte público está subsidiado, pero sin países ricos, es el Gobierno el que hace ese subsidio. El usuario de energía está reventado con todos los costos y el clamor nacional ha sido por las altas tarifas”.

Sobre cuando sería el aumento de la factura y su encarecimiento si esta propuesta llegase a pasar y tuviera una estrategia clara, la directora señaló que “hay que analizar”, pero que no hay que ser, según ella, todos los colombianos quienes subsidien el transporte, “eso de la financiación y subsidios los debe dar el Gobierno. El manejo de ese cobro habría que pensarlo muy bien, ¿cómo se va a cobrar y manejar? ¿Cómo son los cobros y la política de recaudo?”.

La directora resaltó que era una propuesta “populista” y varios políticos y personajes públicos han estado de acuerdo en distintas ocasiones con ese adjetivo. Una de estas personas es el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien estuvo de acuerdo con esta medida.

Me parece una buena idea de Petro. Es bueno subsidiar el transporte público por razones de equidad y ambientales. De hecho está subsidiado en casi todas partes.También porque el transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos: se consume lo que se necesita y no… https://t.co/qujYUQ7SIO — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 2, 2023

Finalmente, la directora reiteró que la idea del subsidio es buena, pero no está de acuerdo con que el subsidio lo tengan que hacer los colombianos.