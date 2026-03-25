Colombia figura entre los países más impactados por la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de frenar temporalmente la expedición de visas de inmigrante, una medida que ya afecta a miles de solicitantes en distintas regiones.

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Este cambio en la política migratoria aumenta la incertidumbre para quienes buscan establecerse en ese país. La restricción entró en vigor en enero de 2026 y aplica en embajadas y consulados en el exterior, donde se suspendió el trámite de nuevas solicitudes para quienes buscan residir de forma permanente en territorio estadounidense.

Las autoridades recomiendan verificar el tipo de visa antes de iniciar cualquier proceso y consultar únicamente fuentes oficiales. En este contexto, mantenerse informado resulta clave para evitar confusiones, ya que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, lo que exige seguimiento constante de la información.

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¿Qué tan afectada está Colombia por reducción de visas de EE. UU?

Según los datos conocidos, Colombia se ubica entre los países con mayor volumen de solicitudes impactadas por la medida. El impacto se puede dimensionar en comparación con otras naciones:

Colombia: reducción de cerca del 11 % de solicitudes dentro del grupo afectado, lo que representa unas 250.000 visas menos.

dentro del grupo afectado, lo que representa unas 250.000 visas menos. México: alrededor del 15 % , siendo el país más impactado.

, siendo el país más impactado. India: aproximadamente 10 % , con alta demanda en visas familiares.

, con alta demanda en visas familiares. Filipinas: cerca del 9 % , principalmente en reunificación familiar.

, principalmente en reunificación familiar. República Dominicana: alrededor del 7 %, con fuerte afectación regional.

Estas cifras muestran que Colombia ocupa la quinta posición del hemisferio en el volumen de trámites detenidos, según informó El Tiempo, lo que refleja un fuerte impacto de las medidas migratorias de Estados Unidos.

¿Qué visas están afectadas y cuáles no?

La medida aplica únicamente para visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a quienes buscan residencia permanente. En contraste, los visados de turismo, estudio o negocios continúan operando con normalidad, lo que aclara el alcance de la decisión.

Esto significa que quienes planean viajes cortos no verán cambios en sus procesos, mientras que los trámites para migrar quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

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