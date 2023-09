En el mundo de los juegos de azar, la lotería se destaca como un pasatiempo que puede traer emoción y sorpresa al tener la posibilidad de cambiar la vida de la noche a la mañana.

En cualquier conversación sobre estrategias de lotería, surgen diferentes preguntas sobre cuál es la mejor forma de ganarla y si es mejor usar siempre los mismos números o cambiarlos en cada sorteo.

¿Cuántas personas juega la lotería?

Según un estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría para la Federación Nacional de Loterías de Colombia en 2022, 60 % de la población colombiana, es decir, 29,5 millones de personas, jugó algún juego de lotería.

De ese total, el 53 % jugó Chance, el 18 % jugó Baloto, el 10 % jugó Rifas y el 9% jugó otros juegos como Super Astro, Súper Chontico, Astro Sol y Astro Luna.

El estudio también encontró que los colombianos gastan en promedio 234.000 pesos al año en juegos de lotería.

Los juegos de lotería más populares en Colombia son Chance, en el que se eligen 5 números entre 1 y 45; el Baloto, en el que se eligen 6 números entre 1 y 45, más un número adicional de 1 a 10; y las rifas, juegos de azar en los que se sortean premios entre los participantes que han comprado un boleto.

La popularidad de la lotería en Colombia se debe a factores como la posibilidad de ganar una gran cantidad de dinero de forma rápida y fácil; el sorteo de la lotería puede generar mucha expectación y también al ser un juego tradicional se sigue jugando de generación en generación.

¿Usar siempre los mismos números en la lotería o cambiarlos?

Richard Lustig, el ganador de la lotería en múltiples ocasiones, escribió un libro titulado ‘Learn How to Increase Your Chances of Winning the Lottery’, en su experiencia, enfatizó la importancia de ser constante y mantener los mismos números: “si vas a jugar, juega siempre los mismos números. Esa es la clave. Si cambias tus números cada vez que juegas, simplemente reducirás tus posibilidades de ganar”.

Por otro lado, Jane L. Risen, profesora de psicología en la Universidad de Chicago, ha estudiado la psicología detrás de las elecciones de números en la lotería. Ella señala que la elección de números es una cuestión puramente psicológica y emocional, por lo que no hay una estrategia estadística que aumente significativamente las probabilidades de ganar.

También, el director ejecutivo de la American Statistical Association, Ron Wasserstein, ha enfatizado que las probabilidades de ganar la lotería son extremadamente bajas, independientemente de si se cambian o se mantienen los números.

Los expertos en el tema de la lotería tienden a estar de acuerdo en que las probabilidades de ganar son muy bajas en cualquier caso y que la elección de números, ya sea mantener los mismos o cambiarlos, no afecta significativamente las posibilidades de ganar.