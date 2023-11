La ignorancia y los prejuicios crecen en estos días. El vértigo de las noticias y las redes sociales tienden a volver culpables a los judíos del mundo entero de las acciones militares del gobierno israelí.

El antisemitismo crece en muchos países, incluyendo a Colombia. Por eso un grupo de jóvenes judíos que votaron por Gustavo Petro le enviaron una carta al presidente que empieza diciendo:

“Nosotros, los no firmantes”, reconociendo el miedo que tienen a ser identificados y afirman: “somos jóvenes colombianos judíos que lo apoyamos en las pasadas elecciones presidenciales. Tenemos la firme convicción de que su defensa de la vida, la paz, el perdón y la reconciliación es el camino que necesita Colombia para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Muchos confiábamos en el proyecto que representa el Pacto Histórico y tenemos una visión progresista. Su defensa por las minorías, su lucha contra la desigualdad y la corrupción y su mensaje tajante por la protección del planeta son ideas que nos representan. Pero, después de las declaraciones oficiales emitidas por su gobierno y sus comentarios incendiarios y equivocados en relación a la masacre del pasado 7 de octubre, al conflicto palestino – israelí y a la guerra que se ha desatado, le aseguramos que nos sentimos defraudados, desconcertados, engañados, indignados, arrepentidos y atemorizados”. Que además, muertos en Gaza, en 27 días de guerra, ya superan los 9.000.

La carta continúa con un reproche al presidente “Como ya se lo han reclamado varios líderes e instituciones nacionales e internacionales, usted no condenó la masacre del 7 de octubre, en la que terroristas del Hamas torturaron, violaron y asesinaron con sevicia a más de 1,200 personas de más de 20 nacionalidades (incluidos colombianos) en el sur de Israel. Alrededor de 200 personas, incluidos niños, mujeres y ancianos, aún permanecen secuestrados en Gaza como rehenes“.

“Bebés en sus cunas fueron acribillados en presencia de sus madres. Profanaron sus cuerpos y celebraron su muerte. El hecho de que no condene semejantes atrocidades, francos crímenes de lesa humanidad, cuyos objetivos eran acabar con la vida, generar terror, causar indignación e iniciar una guerra sin precedentes, sabiendo que la vida de la población palestina y la estabilidad del mundo entero estaban en juego, nos hace inferir que para usted, y para su gobierno, es legítimo utilizar el terror como estrategia de lucha” “Condenar el terror no lo hacía tomar partido; no condenarlo, en cambio, nos permitió ver con claridad qué clase de valores defiende un líder como usted”.

Los jóvenes judíos colombianos también manifiestan su desacuerdo con acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu “Muchos de nosotros nos hemos manifestado abiertamente en contra de los asentamientos, de los despojos, de la antipatía frente a los civiles palestinos, de denominarlos “animales”, de los bloqueos, de los bombardeos indiscriminados y de impedir la ayuda humanitaria. Entendemos que la situación de los palestinos es desesperada e injusta, reconocemos que el gobierno de Israel ha permitido y perpetuado una situación insostenible que compromete la vida y la dignidad de los palestinos”.

“También somos conscientes de que la responsabilidad no sólo recae en ellos. Los que ejercen el poder en Palestina y las potencias alineadas con ellos tampoco hacen lo necesario, lo suficiente, y, en particular, lo correcto para mejorar su situación. Nosotros no estamos de acuerdo y hemos levantado nuestra voz”

La carta al presidente concluye diciendo: “Finalmente, quisiéramos dejar claro que para la comunidad judía de Colombia, país al que amamos y por el que luchamos todos los días, es muy importante que las relaciones entre Israel y nuestro país se mantengan fuertes y estables. Cuando el conflicto en Medio Oriente se activa, las comunidades judías de la diáspora suelen sufrir actos vandálicos y terroristas. Si, además, nos deja sin representación diplomática de estado en Colombia, nos expone; hasta nos condena al exilio y al destierro. Sus palabras son poderosas, severas y peligrosas. Generan odio y podrían instigar la realización de actos antisemitas en nuestro país. Es más, ya lo han hecho”.

Además mencionaron que se debe condenar a Hamás y sus acciones terroristas, sin atenuantes. Al mismo tiempo es necesario reclamar de Israel el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a las vidas de los palestinos inocentes.

