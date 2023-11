El ICBF denunció a cinco asociaciones que “no entregaron a tiempo alimentos para la niñez en La Guajira”. Ante esto, el Instituto señaló que cambiará el modelo de atención en ese departamento.

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicaron que estas cinco unidades comunitarias de atención para la primera infancia no lograron responder como se debía, asegurando el ICBF que en algunos casos las raciones no se servían las tres veces del día y que en ocasiones los nutricionistas no llegaban a tiempo para atender a los niños.

Astrid Cáceres, directora General del ICBF, anunció que habrá un cambio en el modelo por lo cual han abierto una convocatoria con las autoridades ancestrales tradicionales, los resguardos y los cabildos, para trabajar conjuntamente en la zonificación y la forma de operación para que la atención sea por comunidades y no por niño, ni con el modelo que venía funcionando.

