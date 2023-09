Durante el Congreso internacional contra el tráfico de fentanilo, el presidente Gustavo Petro ordenó que la política contra las sustancias en Colombia deje de ser policial y pase a ser de salud pública.

Como parte de esta estrategia, el mandatario propuso que los sitios de fiesta colectiva tengan puestos de salud pública, un instrumento que permita detectar el fentanilo y así evitar el consumo en los jóvenes.

“ No sé cuánto valga ese tipo de instrumentos, pero los debemos comprar , para que cualquier muchacho o muchacha que haya adquirido sustancias en la discoteca , pueda tener la posibilidad de entregarle a un señor la sustancia para detectar si tiene fentanilo”, dijo el presidente.

El objetivo es que con artefactos de última tecnología se pueda detectar la presencia de esta droga y alertar sobre el consumo.

“Con esto se cambia el paradigma, porque si dice ‘sí tiene’ la misma muchacha va a decir no, no quiero consumir eso. Para eso tiene que haber propaganda, para eso tiene que haber información, que la ciudadanía sepa de qué se trata, no que por ignorancia muera”, añadió el mandatario.